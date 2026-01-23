武嶺冰雪美景再現 鏡頭君提醒莫樂極生悲

▲合歡山今天冰雪再現，許多民眾透過鏡頭君欣賞美景，發現螢幕多了一行字。（圖／翻攝公路局即時影像，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 強烈大陸冷氣團雖減弱，今天上午環境水氣仍多，追雪族最愛的合歡山，昨晚7時左右就開始下冰霰，許多民眾透過鏡頭君了解最新雪況，喜見台灣省道最高點武嶺又是銀白一片，也發現畫面上不時出現一行字，提醒「10命血淚莫輕忽」。原來是去年夜衝合歡山的遊客，有10人因精神不濟發生車禍命喪台14甲線，造成許多家庭破碎，警方結合公路局進行宣導，提醒大家莫為短暫美景賭上生命。

根據中央氣象署觀測，受到強烈大陸冷氣團影響，今（23）日清晨本島縣市平地最低溫在台南市楠西區的攝氏7.4度，雖然白天起氣溫逐漸回升，但環境水氣仍充足，合歡山雖然沒有下雪，但昨晚就開始下冰霰，天亮時厚度約有10公分。公路局昨晚就公告，台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面及路肩結冰未融，限加掛雪鏈通行。另考量武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易打滑失控，建議採四輪傳動車輛通行。

▲整條合歡山公路鋪滿冰雪，必須加掛雪鏈通行。（圖／翻攝中橫路況交通資訊站，2026.01.23）

追雪族掌握高山下雪資訊的最直接管道，就是各風景區的鏡頭君，昨天因水氣不足沒有下雪，今天凌晨天未亮時，冰霰下得又大又急，許多人樂壞了，打算一早就到管制站前排車龍衝一波，卻發現即時影像下方不時跑出一排小字。

原來是合歡山近年來成為夜衝觀星、觀雪熱門景點，不僅各停車場經常滿載，車禍也增加好幾倍，光是去年就有10名外地觀光客，夜衝合歡山精神不濟，發生車禍意外命喪南投，且以大學生為主，主管機關公路局特別結合南投縣政府，透過鏡頭君進行宣導，提醒遊客莫仗著年輕有體力就冒險賭命。

