中部中心／張家維 南投報導

來看看這個超驚悚畫面！有民眾拍下，一台往武嶺方向的休旅車，駕駛疑似疲勞駕駛，先是跨越雙黃線，接著竟失控衝落山谷，所幸車內女駕駛，意識清楚，擦挫傷送醫。

轎車行駛在蜿蜒的山路，到了一個大彎道，突然出現一台跨越雙黃線的休旅車

休旅車扭了一大下，接著失控往邊坡方向衝，整台車墜落山谷，畫面實在太驚悚，警消獲報，火速趕往現場。

武嶺恐怖車禍！ 婦疑疲駕衝對向"失控墜谷"幸僅輕傷

武嶺車禍! 婦人疑疲勞駕駛 ＂失控墜谷＂幸僅輕傷（圖／翻攝畫面）

事發就在南投仁愛台14甲線，元旦當天，上午7點多，63歲的陳姓女駕駛，開著休旅車，往武嶺方向走，疑似疲勞駕駛，過彎失控跨越雙黃線，接著又為了閃避對向車輛，連人帶車，衝落山谷，所幸找到她的時候，人意識清楚，嘴裡還不斷唸著阿彌陀佛。

仁愛分局松岡所所長劉保毅：「該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛的酒測值為零，本案相關肇事原因，由警方來持續釐清。」

武嶺恐怖車禍！ 婦疑疲駕衝對向"失控墜谷"幸僅輕傷

武嶺車禍! 休旅車橫跨雙黃線 失控＂墜落山谷＂（圖／民視新聞）

疑似疲勞駕駛，失控衝下山谷，所幸生命無礙，不過還是得提醒民眾，開車上路，務必注意精神狀況。

