武嶺放煙火 男遭罰3千

合歡山是許多人觀賞日出的好去處，卻有民眾8日在公路最高地點、武嶺亭下方路旁燃放煙火，全被「鏡頭君」拍下，經警方與太魯閣國家公園管理處巡查員查看，在停車場找到1輛裝有未施放煙火的保時捷車輛，駕駛廖姓男子坦承犯行，警方除依法開罰3000元，也要求清理現場煙火殘骸等廢棄物。

25歲廖男昨天凌晨與3名友人分別開著2輛車從桃園出發前往合歡山武嶺，清晨6時許抵達後，廖男就在武嶺亭下方燃放煙火，整個過程約30秒並被監視器拍下。

廣告 廣告

保七總隊第九大隊獲報後派員會同太管處巡查員前往查看，先是在武嶺停車場發現1輛可疑車輛，在後車廂內查獲未施放的煙火，確認駕駛人為廖男後，廖男坦承犯行卻供稱不知山上不能燃放煙火。

警方當場依據《國家公園法》第13條「太魯閣國家公園公告禁止事項」第8項「於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，對廖男開具舉發單依法告發開罰3000元，並要求返回現場清理煙火殘骸等廢棄物。

由於合歡山武嶺地區違規燃放事件層出不窮，太管處統計去年有8件、今年6件，且發生時間大多在清晨時段，太管處將持續與警方加強取締園區內的不法行為，也會請停車場業者協助巡查。

太管處強調，武嶺亭下方公路位處太魯閣國家公園範圍，燃放煙火除可依《國家公園法》處1500元至3000元不等罰鍰，若引發森林火災，將依《森林法》第53條第3項失火燒燬他人森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法。