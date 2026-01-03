武嶺民眾合照殘雪 武陵農場現冰晶.雪山圈谷染白頭

台中市 / 綜合報導

南投合歡山昨(2)日下雪，台14甲線3號一早出現追雪車潮，不過，武嶺一早太陽露臉，沒有下雪，民眾看到殘雪還是覺得很美，而3號清晨低溫，台中武陵農場藤花園和繽紛花朵結出冰晶，苗栗雪山 圏 谷也鋪上一層白雪，非常美麗。氣象署說，受輻射冷卻影響，中南部地區日夜溫差大，民眾外出還是要多添衣物保暖。

台14甲線一早湧入追雪車潮，一輛接著一輛看不到盡頭，都是想要上山追雪，這裡是南投合歡山武嶺亭，今(3)日上午太陽露臉，道路結冰已經融化，武嶺亭車場還是爆滿，民眾說：「還不錯還不錯，還是漂亮的，風景挺美的，昨天有積點雪，所以你要來看雪的話，地上還是有一點。」

雖然追雪撲空，看到殘雪還是很開心，民眾把握時機，和山壁上的殘雪拍照，台中武陵農場一早氣溫負1.2度，園區內的藤花園，凝結出一根根的冰柱，晶瑩剔透，還有繽紛的花朵，也裹著一層冰晶，超級夢幻，而苗栗的雪山 圈 谷，也因為低氣溫加上水氣充足，覆上一層白雪，山友開心滑雪玩得不亦樂乎。

中央氣象署預報員林定宜說：「到了7號開始，一直到10號這段時間，日夜溫差又是比較大。」依據氣象署網站， 高雄氣象站從今日清晨6點最低溫8.8度 ， 到下午1點最高溫21.4度 ， 相差將近13度 ，中南部地區受因為輻射冷卻影響，日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸，記得多添衣物保暖。

原始連結







