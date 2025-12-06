南投仁愛鄉台14甲線山區清晨因氣溫驟降，路面結冰造成多起車輛打滑事故。在水晶宮路段，數部機車及汽車行經彎道時因路面結冰而打滑摔車，所幸未造成嚴重傷亡。根據氣象署數據，南投縣清晨最低溫出現在玉山風口，測得僅0.5度，導致山區公路與步道連日出現結冰狀況。相關單位呼籲上山民眾務必減速慢行，注意行車安全。

武嶺水晶宮路段結冰！「多車滑摔」 5起事故幸無重傷。(圖／TVBS)

在南投仁愛鄉台14甲線水晶宮路段，清晨時分因山區氣溫急遽下降，路面形成一層薄冰。凌晨時分，大批民眾前往山區追逐日出美景，卻因路面結冰狀況加上彎道多，傳出多起車輛打滑摔車事件。有騎士在轉彎處突然打滑，重心不穩向左側摔倒，連人帶車順著坡度向下滑行。這名騎士起身後才發現原來是路面結冰所致，隨即在社群媒體發文提醒其他用路人注意安全。

據了解，雖然警方僅接獲一起正式報案，但實際上還有約5起打滑自摔事故，當事人選擇自行處理而未通報。所幸這些事故都未造成嚴重的人員傷亡。太魯閣國家公園管理處合歡山管理站主任張淑眞表示，山區早晚溫度變化很大，台14甲32公里水晶宮附近路面已經出現薄冰，她提醒民眾上山時車速要放慢，不要勉強衝上山。

武嶺路段結冰釀禍 多部車輛彎道打滑摔車。(圖／TVBS)

根據氣象署提供的數據，南投縣清晨最低溫出現在7時20分，玉山風口測得的氣溫僅0.5度。近日來山區公路和步道路面持續出現結冰的情況，相關單位特別提醒前往武嶺夜衝的民眾，一定要注意自身體況及車輛狀態，以免發生意外事故。對於計劃前往高山地區的民眾，相關單位建議應隨時關注天氣變化，攜帶足夠的保暖衣物，並確保車輛狀況良好。此外，山區行車應避免急煞車及急轉彎，尤其在清晨或夜間氣溫較低的時段更應特別謹慎，以確保行車安全。

