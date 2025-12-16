武嶺淪垃圾山！遊客追星賞日出留滿地廢棄物 最高罰6萬

位於合歡山的武嶺，向來是民眾觀星賞日出的熱門景點。然而，一段武嶺停車場旁邊坡滿布垃圾的影片近日在網路瘋傳，拍攝者直呼「到處都看得到垃圾，台灣人的素質實在是...」，畫面中可見大量食物包裝盒、飲料杯及菸蒂散落在草叢與邊坡上，景象令人震驚。

這段影片被轉發至社群平台《爆料公社》及Threads後，引發網友熱烈討論。許多民眾痛批遊客缺乏公德心，更有網友指出武嶺停車場周邊長期可見大量菸蒂，直言「超沒公德心」、「台灣人素質差」。

太魯閣國家公園管理處表示，每逢假日期間，大量遊客湧入武嶺觀星看日出，形成如同「夜市」或「早市」般的景象，隨之而來的是嚴重的垃圾問題。尤其在公路兩旁的陡峭山坡上，經常發現遊客隨意丟棄的垃圾，已嚴重影響當地環境衛生。

太管處與林保署南投分署派員前往現場，清理邊坡草叢中的垃圾。由於垃圾多散落於陡峭邊坡，清潔人員必須冒著危險進行撿拾，作業過程相當艱辛。目前緩坡區域的垃圾已清理完畢，待雪季結束後，將與民間團體合作，在較危險的區域進行垂降淨山活動。

太管處強調，山區維護人力稀少，亂丟垃圾不僅破壞生態環境與景觀，還可能影響野生動物的生活習性。即日起將與警政署保安警察第7總隊第9大隊加強宣導及取締工作。

針對違規行為，太管處提醒，在武嶺地區亂丟垃圾經查證屬實，將依《森林法》處以新台幣1000元以上、6萬元以下罰款，或依《國家公園法》第13條第6款規定，處以1500元至3000元罰款。

相關單位呼籲所有遊客上山時務必遵守「無痕山林」原則，將垃圾自行帶下山，共同守護珍貴的高山生態環境。

