武嶺盼雪！ 遊客裹棉被窩車裡.做伏地挺身取暖

南投縣 / 綜合報導

溫度直直降，不少民眾到南投合歡山武嶺地區等雪，儘管山上水氣充足，但氣溫維持在3到6度左右，期待下雪的民眾有些失望，為了暖暖身體，有民眾做伏地挺身活動筋骨，還有民眾綁好雪鏈，把自己裹在棉被裡面，窩在車上過夜，但下雪的水氣與低溫的條件，還沒完全配合，追雪的民眾只能在鏡頭君前合照留念，也算是到此一遊。

民眾說：「武嶺很熱啊，這個穿這樣就好了。」民眾冒著寒風打赤膊，來到南投武嶺風景區，等不到雪有點失望，民眾說：「這邊還可以做伏地挺身，一二。」民眾原地伏地挺身活動筋骨，還有這11位民眾，搭肩膀排成一排，身子動一動比較溫暖，民眾說：「一二三四。」

廣告 廣告

今（25）日下午，許多民眾開車上山想說要來等雪，結果不但沒有下雪，天氣也不好視線一片霧茫茫，民眾說：「因為下面是好天氣，上面就滿反差的，水氣是滿足的，但是有機會等等看，看有沒有機會看到下雪。」

看不到美景有點掃興，根據中央氣象署資料，下午4點左右氣溫是6度，晚間9點到隔天早上8點，氣溫是3度，不夠冷也沒下雨，民眾窩在車上穿著外套蓋著棉被，打算在車上過夜碰碰運氣，民眾說：「既然體驗了，就要堅持，反正就是能穿的，蓋的通通來啊。」、「開水啊，然後麵包，幾包泡麵啦。」

民眾趁還沒下雨，提早把車輪綁上雪鏈，做好萬全準備，公路局也在路邊架設黃色告示牌，提醒用路人前方路段可能會結冰打滑，建議開四輪傳動車比較安全，沒等到雪民眾難免遺憾，但大夥兒擠一擠在武嶺亭鏡頭君前，合照留念也算是到此一遊。

原始連結







更多華視新聞報導

武嶺驚見棄屍？ 原是情侶赫見「狗屍」裝箱通報

一片白茫茫！ 合歡山-1度 松雪樓.小風口下冰霰

男子騎機車上武嶺 停車場燒胎留「黑色胎痕」

