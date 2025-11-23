武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎機車夜遊自撞墜溪不治
記者陳金龍／台中報導
就讀台北某大學的十九歲鄭姓女大學生，二十三日上午十時二十七分騎車經過台中市霧峰區民生路的北坑產業道路時，疑似疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡，雖經送醫搶救，仍於下午宣告不治。警方表示，事故詳細原因由交通警察大隊調查。
據調查，鄭姓女大學生昨晨騎乘機車到武嶺看日出，並在已到達武嶺返程、由民生路的北坑產業道路往霧峰市區行駛時發生意外。警消據報把她救起送醫，延至下午二時二十七分不治。警方表示，事故詳細原因仍由交通警察大隊進一步分析研判。
據了解，鄭女在台北讀大學，清晨獨自一人南下。因此，警方研判疑似疲勞駕駛，同時也提醒，疲勞駕駛是造成交通事故的重要因素，民眾行前應充分休息，行中亦應適時休息，避免精神不佳時勉強駕駛，以確保自身及其他用路人的安全。
