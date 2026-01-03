武嶺竟變露天廚房？元旦追雪亂象齊發 太管處鐵腕開罰

生活中心／程正邦報導

元旦假期違規頻傳，太管處呼籲民眾在國家公園應建立尊重山林素養。（圖／太管處提供）

合歡山武嶺作為全台公路最高點，每逢降雪必成焦點，但 115 年元旦假期隨之而來的，卻是令守護山林者搖頭的脫序行為。根據太魯閣國家公園管理處最新統計，元旦開假僅兩天，便已接獲 5 起在武嶺停車場公然「開煮」的通報。更有遊客為了搶拍雪景，冒險攀爬陡峭山壁，挑戰法規與生命安全。太管處強調，自去年（114年）新制罰鍰提高後，今年將鎖定合歡山熱區加強執法，絕不寬貸。

不少民眾爬到峭壁陡坡拍照，天冷濕滑相當危險。（圖／太管處提供）

合歡山奇觀：從「打麻將」到「就地炊煮」的崩壞日常

近年武嶺一帶的行為藝術層出不窮，常被戲稱為「武嶺大戲院」。太管處盤點了近期透過科技執法（如武嶺監視鏡頭「鏡頭君」）與民眾檢舉捕捉到的荒謬行徑。儘管山區氣溫嚴寒，民眾想喝熱湯暖身，停車場變熱食部，但違規在停車場炊煮已違反《國家公園法》，最高將被處以 新台幣 3,000 元 罰鍰。

還有網美為了在社群媒體獲取關注，不少人翻越護欄、違法攀爬脆弱的石頁岩山壁拍照。這不僅破壞植被，更有隨時滑落碎石導致他人受傷的風險。

離譜行為清單還不只這些，過去甚至查獲遊客攜帶發電機上山組裝電腦、打麻將、在停車場甩尾燒胎，甚至在颱風封園期間強行入山，嚴重耗損社會救難資源。

武嶺違規停車問題嚴重，轄區警方嚴格取締。（圖／太管處提供）

罰金加重！114 年 9 月新制已成「荷包殺手」

太管處提醒，為了遏止層出不窮的脫序行為，去年 114 年 9 月 5 日起已正式實施修訂後的裁罰標準，各項違規的「起跳價」已大幅調升：

* 違規停車： 單次起罰點調高至 1,500 元。

* 非法生火與烤肉： 罰鍰提高至 3,000 元。

* 擅入生態保護區： 針對闖入公告未開放區域者，將直接處以 1,500 元 以上罰鍰。

2026 執法年：科技偵蒐、執法無假期

太管處嚴正宣告，115 年將會同保七總隊合歡小隊，落實「執法不分時段」的科技執法機制，監視器將全天候監控違規動態。若涉及《森林法》或《廢棄物清理法》，將移請權責機關併案處理，罰金最高可能上看數萬元。

