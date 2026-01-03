武嶺變廚房？雪地炊煮亂象曝 太管處：最高罰3千

合歡山降雪，元旦假期吸引許多民眾上山追雪，卻有遊客在武嶺停車場違規炊煮，警方到場取締。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

元旦假期適逢低溫，合歡山降雪，銀白景致吸引大批遊客上山，但卻有民眾在武嶺停車場出現違規炊煮行為。警方接獲5起通報指出，相關行為恐已觸法，太魯閣國家公園管理處也將進一步確認是否違反《國家公園法》，最高可處3000元罰鍰。

合歡山武嶺為公路最高點，向來是遊客拍照打卡的熱門地點，一旁設有「鏡頭君」，過去曾拍下民眾持玩具長槍站衛兵、打麻將等畫面。去年底至元旦連假期間，山區因低溫降雪，未料卻有遊客「就地」炊煮取暖，引發關注。

廣告 廣告

元旦假期，合歡山降雪，銀白景致吸引大批遊客上山。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處會同保七總隊合歡小隊派員到場查處，確認違規事實後，將依法開罰。

太管處指出，自去年9月起已調高園區內多項禁止事項的裁罰金額。依太管處與警方統計，違規熱點仍集中在合歡山區，包括違規停車、非法進入生態保護區，以及燃放煙火、炊煮食物等破壞環境行為；颱風期間封園，也曾發生登山客強行入山的情形。

太管處表示，在武嶺、昆陽等熱門景點，過去更查獲遊客為拍照或博取社群關注，違法燃放煙火、攀爬山壁、任意搭帳炊煮，甚至出現攜帶發電機、電腦、打麻將及甩尾燒胎等誇張行徑。相關案件皆透過科技執法與民眾檢舉依法裁處，最高可罰3000元。

太管處強調，高山生態環境極為脆弱，任何人為干擾都可能造成難以回復的破壞。調高罰鍰並非以處罰為目的，而是希望建立民眾尊重山林的正確觀念。今年也將加強執法，對合歡山區違規亂象進行取締，若涉及其他法規，亦將移請權責機關依法處理。

太管處也呼籲，民眾入園前務必查詢交通與步道開放資訊，進入生態保護區須依法申請，共同維護國家公園珍貴的自然環境。

更多中時新聞網報導

菸捐16年未變 民團促依CPI調整

2025台灣體壇10大新聞回顧》球后難敵膝傷 戴資穎低調引退

少子化衝擊 台大系統3校 赴印度搶理工資優生