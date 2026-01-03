武嶺變廚房？雪地炊煮亂象頻傳 太管處：最高罰3千

元旦連假遇上低溫，合歡山降雪披上銀白外衣，吸引大量遊客上山賞雪拍照，不過卻傳出有民眾在武嶺停車場違規炊煮取暖，引發爭議。警方接獲5起通報，初步認定相關行為恐已觸法，太魯閣國家公園管理處也將進一步查證，若確認違反《國家公園法》，最高可處新台幣3000元罰鍰。

有民眾在武嶺停車場違規炊煮取暖，引發爭議。（圖／中時新聞網）

合歡山武嶺為全台公路最高點，一直是遊客熱門打卡景點，現場設置的「鏡頭君」也曾捕捉到民眾持玩具長槍、打麻將等特殊畫面。去年底至元旦連假期間，山區氣溫驟降並出現降雪，卻有遊客直接在現地炊煮取暖，畫面曝光後引起外界關注。

太管處已會同保七總隊合歡小隊派員到場了解，後續將依查證結果依法裁處。太管處指出，自去年9月起已調高園區內多項禁止行為的裁罰金額，但合歡山區仍是違規熱點，常見情形包括違規停車、擅入生態保護區，以及燃放煙火、炊煮食物等破壞環境的行為；過去在颱風封園期間，也曾發生登山客強行入山的案例。

太管處表示，在武嶺、昆陽等熱門地點，曾查獲遊客為拍照或吸引社群關注，違法燃放煙火、攀爬山壁、搭帳炊煮，甚至攜帶發電機、電腦打麻將，或進行甩尾燒胎等誇張行為。相關案件多透過科技執法與民眾檢舉查處，最高皆可處3000元罰鍰。

太管處強調，高山生態環境相當脆弱，任何人為干擾都可能造成難以復原的傷害，調高罰鍰並非為了懲罰，而是希望建立民眾尊重自然、保護山林的觀念。今年也將持續加強執法，取締合歡山區各項違規行為，若涉及其他法規，將移請相關機關依法處理。

太管處同時呼籲，民眾入園前應先查詢交通與步道開放資訊，進入生態保護區須依法申請，共同維護國家公園珍貴的自然環境。

