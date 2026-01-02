武嶺追雪亂象多 遊客冒險爬山壁拍美照

民眾違規攀爬戲雪。（圖／東森新聞）





合歡山武嶺現在是銀白世界，就算不是假日，還是有大批遊客上山追雪賞雪，但人多亂象也多，除了沿路有車輛違停拍照，記者在現場也直擊，遊客跨過護欄欄杆鏟雪撿雪；也有人在停車場開起音樂趴，更多東南亞的外國遊客因為沒看過雪，冒險爬上山壁拍照，相當危險，保七員警立刻來開勸導單。

合歡山武嶺一片白雪，積雪約兩三公分，不少遊客上山時，雪已經停了，有人在一旁打起雪仗，但有人想要把雪帶下山，竟然直接跨越過欄桿，拿著小籃子剷雪撿雪，最受歡迎的除了地標武嶺亭，就是停車場旁的這片山壁，滿滿都是人。

廣告 廣告

「後方的這個山壁，現在是有非常非常多的民眾，攀爬上去在拍照，不過要提醒一下大家，其實這個行為是違規的，是不行的。」

大家一個接一個，連小孩都被大人拉上去，就為了搶拍美照，有人站到頂端高舉雙手擺POSE，另一人蹲著幫忙拍，但一旁沒有護欄，一不小心可能就跌下山谷，還有很多外國遊客，難得看到雪白美景，也爭相攀爬，這位長髮短裙女，甚還亂扯亂搖樹上的霧淞，想要營造雪花飄下的瞬間，遊客：「大搖特搖。

外國遊客完全無視一旁就有嚴禁攀爬的中英文公告，保七員警接獲通報前來，當場開出勸導單，再不聽就要罰1500到3千元，保七員警vs．外國遊客：「跟你借看一下（護照號碼），我這邊會開出勸導單。」

武嶺熱鬧的像是菜市場，還有人拿出露營椅和小板凳，開起藍芽喇叭大放音樂，強迫大家一起聽，管理員受不了上前驅趕，管理員vs．遊客：「來東西幫我拿起來。」

有人還沒上山，擔心拍不到雪景，直接把車違停在紅線，下車拍照，山上則是出現，冒險爬山壁、跨護欄鏟雪，還有這群癮君子大辣辣，在國家公園內抽菸吞雲吐霧，被抓到可是要罰兩千到一萬，為了追雪賞雪亂象頻傳，不只破壞大自然美景，也讓自己身陷危險之中。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／女大生學手排車控遭教練罵豬腦 駕訓班：無辱罵

新年要發了！4生肖1月財運事業雙豐收 再迎貴人

獨家／驚險！貨車後斗載2車上下交疊 後車一半懸空

