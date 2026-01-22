武嶺追雪! 遊客違規爬山壁 正妹比基尼秀身材

中部中心/綜合報導

強烈大陸冷氣團發威，不少遊客衝上合歡山武嶺，想要一睹美景，不過有民眾無視禁止攀爬的標示，爬上山壁只為了拍美照，遭到員警驅趕，另外也有辣妹脫掉外套，只穿比基尼，大秀好身材，驚人舉動成為全場焦點。





南投武嶺合歡山，22日一早下起冰霰，山頭白茫茫一片，吸引不少遊客，上山追雪。但人多亂象跟著產生，不少人無視告示牌上的禁令，冒險爬上山壁，只為了拍美照，誇張行徑，讓人看傻眼。員警見狀，抵達現場吹哨驅趕，違規遊客才趕緊撤離。

眾多上山遊客中，這位正妹特別吸睛，不畏刺骨寒風與低溫，脫到只剩一件豹紋比基尼，把雪地當沙灘，在武嶺亭前，拍照留念，大秀好身材，瞬間成為全場焦點。





這位比基尼正妹，真的是愛水不怕流鼻水，不過醫生也提醒，冰天雪地當中，若是禦寒衣物不足，除了可能凍傷，也藏有風險。雪地中大秀身材雖然吸睛，但民眾還是得多留意保暖，注意自身狀況，才能玩得盡興。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：武嶺追雪遊客違規爬山壁被驅離 正妹比基尼秀身材！醫提醒有風險

