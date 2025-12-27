武嶺首波雪下整天 上山路「撞」況連連塞一片

三立新聞／綜合報導

大陸冷氣團發威，合歡山武嶺迎來入冬以來的第一場雪，民眾搶著開車上山賞雪，在路上卻是「撞」況連連，擦撞、打滑、拋錨事故樣樣都有，造成了上下山路段大打結，更有人乾脆徒步2小時上山；至於這波大雪，不只在高山能夠欣賞到，連海拔低於3000公尺的山莊也都能見到銀白美景。

合歡山武嶺迎來入冬第一場雪，民眾搶著上山賞雪，路上卻是「撞」況連連。

合歡山武嶺下起今年入冬以來首場大雪，冷氣團低溫擋不住追雪民眾的腳步，但路上打滑的車輛毫不留情擋住了上山的去路。

記者許宇捷、邱瑞揚：「車輛也全部都是大排長龍，塞成一團。」

山路上撞況不斷，裝有雪鏈的車輛，不是斷裂就是持續打滑，更離譜的還有露營車，連雪鏈也沒裝直接卡在路上，導致其他車輛通通跟著動彈不得。

民眾：「（你們等多久了？）我們等很久了，八點就開始等了。」

合歡山武嶺迎來入冬以來首場大雪。

有人受不了，乾脆自己走上山。

民眾：「因為上面塞車所以想說用走（那你們現在走多久了？）快兩個小時左右。」

這波大雪不只海拔超過3500公尺的玉山、合歡山能見到，3000到3500公尺的嘉明湖、武嶺，還有松雪樓也變成雪白一片，降雪線甚至下降到海拔2860公尺的天池山莊，以及2699公尺的九九山莊，都出現了降雪場面。

大霸尖山登山服務站雪霸高山志工陳炳堂：「今天早上6點多，雪已經下到九九山莊了，昨天在中霸坪，雪已經下到九九山莊了。」

降雪線下降，連海拔2860公尺的天池山莊，以及2699公尺的九九山莊都能看見雪。

這場雪從清晨降到下午都沒停止，由於路況持續惡化，公路局決定27日下午四點開始封閉台14甲線翠峰到大禹嶺路段，只出不進，將在隔天28日上午7點視情況再決定開放通行，民眾開車上山追雪還是要注意車輛狀況，不幸卡在半路，還沒賞雪就先壞了興致。

