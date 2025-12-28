武嶺騎馬上山追雪 民眾涉違道交條例先遭警開罰單

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）許多民眾到合歡山追雪，竟然有人帶著一匹馬到武嶺，太管處今天表示，步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物進入；警方已依道路交通管理處罰條例製單舉發。

合歡山武嶺為公路最高點，許多民眾會在此拍照打卡貼文紀念，因一旁設置「鏡頭君」，民眾曾有站衛兵、打麻將等情形都被拍下，帶馬匹到武嶺被拍可說罕見。

太魯閣國家公園管理處表示，合歡山管理站人員今天接獲通報有民眾攜帶馬匹至武嶺，隨即與保七總隊第九大隊合歡小隊前往巡查了解情況。確認這名民眾騎馬上公路，已違反道路交通管理處罰條例規定，現場南投縣政府警察局仁愛分局翠峰所警員已依道路交通管理處罰條例製單舉發。

另外，依據國家公園法第13條第8款及太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（公路沿線除外）。除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區或一般管制區。

太管處指出，武嶺停車場屬太魯閣國家公園的遊憩區，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖無違反禁止事項，但是否違反停車場相關規定、以及是否有做好適當防護，將偕同相關單位共同確認，如確定有違反禁止事項的規定，最高可處罰鍰新台幣3000元。

太管處呼籲民眾，轄區步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物進入，一旦發現違規事項，查證屬實將依法開罰。也持續聯合保七總隊第九大隊加強巡邏取締，遊客上山應遵守國家公園法相關規定、注意自身安全，以維護高山生態環境及其他遊客賞景權益。（編輯：李淑華）1141228