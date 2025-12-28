武嶺驚見「白馬王子」賞雪！耍帥下場曝光：警方依法開罰

記者陳佳鈴／南投報導

強烈大陸冷氣團來襲，合歡山降下絕美冰霰與瑞雪，吸引大批追雪族湧入。然而，昨(27)日有網友在合歡山公路最高點武嶺亭，目擊民眾竟「騎馬」上山賞雪，奇特景象引發眾人側目，隨即有民眾向太魯閣國家公園管理處檢舉。太管處今（28）日證實，經與警方巡查，已依《道路交通管理處罰條例》對該名馬主開單舉發。

太管處指出，初步認定，馬主在道路上牽繫馬匹已影響交通順暢，現場南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所員警，已依《道路交通管理處罰條例》第 84 條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，足以妨害交通者」裁罰，可處新台幣 300 元以上、600 元以下罰鍰。

此外，針對馬匹進入武嶺停車場（屬太管處遊憩區），是否違反停車場管理規定或未備妥適當防護措施，太管處表示將進一步釐清，若查證屬實違反國家公園禁止事項，最高可處新台幣3,000元罰鍰。

太管處特別提醒，依據《國家公園法》相關規定，生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區，除公路沿線外，全面禁止攜帶寵物進入。攜帶寵物（含大型動物）進入遊憩區或一般管制區，必須使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施。

校方與管理單位強調，攜帶馬匹至高海拔地區，除了可能造成交通堵塞，對於馬匹自身的健康及周遭遊客的防護也是一大考驗，飼主千萬要注意。

