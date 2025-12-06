武嶺「水晶宮」路段結冰 民眾騎車慘摔滑行撞山壁

南投縣 / 綜合報導

週末假期有不少民眾夜衝武嶺等著賞日出，凌晨4、5點多武嶺亭和周圍停車場開始出現人潮，停車場爆滿，但因為進入冬季，武嶺山區氣溫一度降到零下1.5度，路面結冰。一名騎士上午6點多，騎車經過武嶺往松雪樓途中的水晶宮路段，轉彎時因為路面溼滑摔車，一路往前滑行7秒鐘，擦撞山壁才停下來。

騎士騎車經過蜿蜒山路，剛要轉過彎道的時候，車身向右傾斜接著側翻倒在地上，騎士連人帶車跌倒後不是馬上停下來，還沿著道路不斷的往前滑行，滑了大約7秒後擦撞到山壁才停下來，更驚險的是，騎士往前滑行的時候，前方對向車道有銀色轎車迎面開過來，看到騎士滑過來，保持距離閃避開過。

廣告 廣告

車禍地點在武嶺往松雪樓的水晶宮路段，進入冬季時，這裡因為太陽照射時間短容易路面結冰，騎士在今(6)日上午6點多時，經過這個路段摔倒，警方接獲報案到場處理，根據了解，大約有5台機車因為路面結冰摔車，合歡山武嶺，清晨4、5點多時氣溫超低才零下1.5度，但也因為週末假日，吸引不少民眾夜衝上山賞日出。

武嶺亭旁的停車場爆滿，還有汽車一輛接著一輛開上山，南投仁愛警分局翠峰所巡佐張金龍說：「水晶宮路段因路面結霜溶解，武嶺至松雪樓路段山區彎道，山區彎道容易造成車輛打滑。」警方提醒，冬季衝上山賞景要注意道路會有不定時結冰，不論騎車開車都要特別注意路況。

原始連結







更多華視新聞報導

合歡山-2度下冰霰 武嶺至松雪樓路段路面結冰

一片白茫茫！ 合歡山-1度 松雪樓.小風口下冰霰

寒流發威！陽明山可能降雪 警規劃3階段交管

