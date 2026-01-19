武東好室動土 助沙崙留才

武東好室社宅動土，南市副秘書長兼都發局代理局長林榮川、歸仁區長朱雅宏、立委賴惠員及杜素吟、吳禹寰等多位市議員均出席。（記者李嘉祥攝）

國家住宅及都市更新中心於臺南市歸仁區興辦的「武東好室」社會住宅昨（十九）日舉辦動土典禮，是中央在臺南動土的第廿處、歸仁區第二處社宅，總工程費約十一點七七億元由中央全額投資，預計一一八年完工，可為臺南再提供一百九十三戶居住單元；國土管理署南區都市基礎工程分署、南市副秘書長兼都市發展局代理局長林榮川、歸仁區長朱雅宏、立委賴惠員及杜素吟、吳禹寰等多位市議員均出席。

市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城及高速鐵路臺南車站特定區將持續發展，感謝內政部協同國家住都中心推動「武東好室」，提供更多居住選擇。

林榮川副秘書長說明「武東好室」社宅基地位於歸仁區高鐵大道、中正南路二段及高鐵十二路街廓內，鄰近高鐵台南站、台鐵沙崙站、台八六線及台卅九線快速道路，且鄰近三井OUTLETPARK、大臺南會展中心及雙語沙崙國際高中，除有多種房型滿足不同家庭型態居住需求，並設置托嬰中心提供照顧資源，以帶狀林蔭步道形塑與鄰里共享休憩環境，店鋪空間可豐富商業機能。

國家住都中心指出，沙崙智慧綠能科學城為綠能科技研究及產業示範重要場域，有成大歸仁校區、陽明交大臺南校區及中研院南部院區等學研機構，加上仁德工業區及保安工業區等就業需求，預期吸引更多就業人口，社宅將成為地方留才重要助力，林榮川副秘書長強調市府會持續推動「宜居社宅」，與中央合作提供更多居住選擇；市府自建的北區「宜居小東」社宅將擇期辦理抽籤，歡迎民眾關注。