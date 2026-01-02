「武樣青春」粉墨登場 中山大學攜手吉勝堂傳承八家將文化

▲師生共17人扮成家將合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】集神聖、神秘、猙獰、莊嚴、威武於一身的八家將，常被視為最具臺灣本土特色的陣頭文化。國立中山大學中國文學系過去曾與高雄最早成立的八家將團「高雄地嶽（ㄩㄝˋ）殿吉勝堂」合作，今年再次以「家將」為主題開設「將樣青春：2025家將文化體驗課程2.0」，帶領學生探究民間信仰裡不同脈絡的塗面扮神將文化，除了解家將的藝陣特色，更實際粉墨登場、開臉出軍，進而能對獨具魅力的臺灣家將文化有更深入的認識和瞭解。

▲中文系系主任杜佳倫、授課教師羅景文、李佩儒、吉勝堂會長陳忠遙、地嶽殿委員李銀樹與修課同學合影。

課程教師、中山中文系副教授羅景文指出，八家將有時被大眾去脈絡化地賦予負面刻板印象，不僅模糊了家將在民間信仰中扮演的神聖角色，也使年輕世代難以理解家將背後的文化根源與歷史價值。此一課程破除家將刻板印象，深入解析家將門派、角色、神將乩文化，以及出陣儀式與禁忌，學生也實際體驗家將陣法與腳步、解析傳承百年的臉譜，並實際出軍。

課程中，共同授課教師李佩儒介紹吉字輩臉譜特色，學生親手在面具上繪製臉譜，吉慶堂畫師黃柏于、周家豪則協助完成「開臉」儀式，讓學生體驗家將文化的入門儀式。師生並移師至地嶽殿，由李佩儒帶領學生參觀殿內供奉的諸神、講解出軍前的準備工作，包括穿著草鞋、整理神將服飾與所執法器等。特別的是，此次課程有著「少年入將舘」傳承意味，由曾於2023年參加體驗課程、後來加入吉勝堂的中山大學教育所學生許維晨、電機系碩士生李定諺擔任助理教練，與吉勝堂年輕一輩教練孫宇圻一同帶領學員學習家將步伐。學生完成「四星」陣法的練習，並於地嶽殿及吉勝堂諸神面前操演，展現課程成果與文化傳承的意義。

本次課程學生除來自中山大學各系所，吸引許多外校對於家將體驗有興趣之人士前來旁聽，也有基督徒打破宗教藩籬親身體驗。最後修課師生共17位成員一同穿上家將神袍、畫上臉譜，驗收課程成果，羅景文也繼前次課程下場扮演「刑具爺」後，今年親自擔任「武差爺」角色。按照正式出軍流程，吉勝堂八家將資深教練與年輕成員擔任督陣與顧將人員，教練黃柏于帶隊。參拜完地嶽殿眾神後，再沿著愛河岸邊的溫王廟、朝后宮、三聖殿、慈仁宮等4間地方廟宇拜廟參禮，最後回到地嶽殿進行「下馬」的儀式，圓滿完成本次的體驗課程。

馬來西亞籍的中山大學中文系大四生吳楚瑤因熱愛民俗而修課，她認為現代趨勢為AI數位方向，有時候單從網路上看到的資料沒辦法感受到這種傳統、親身體驗的熱忱，直呼扮演武差的身分轉換很「酷」。中山積體電路所研究生陳毅懋出於對廟宇文化的好奇參與，「穿上神袍瞬間感受到宛如登台般的悸動」。中山企管系博士候選人陳佳豪透過課程克服了對塗面扮神團體的恐懼，除釐清將團差異之外，更深感家將團體運作和維持之不易。曾研究過家將文化的高師大國文博士林怡君提到，傳統廟宇或家將對於女性而言較為禁忌，課程開放女性參與體驗相當難能可貴，吸引她特別跨校參與，她也十分肯定實際扮演和出軍能深化對吉字輩將團的理解。

羅景文表示，本次課程注入更多年輕活力，吉勝堂始終秉持開放包容的態度，透過二次親自扮演家將的經驗，他也更理解角色差異，師生們皆深刻體會扮演家將之不易，相信課程能扭轉社會大眾對家將文化的輕視。他歡迎更多人共襄盛舉，期盼未來能與更多優質宮廟合作，引領學子珍視並投入守護臺灣傳統文化的行列。（圖／記者王雯玲翻攝）