武洛專刊與繪本出版 展現屏東多元族群歷史



六堆客家已有三百年的歷史，其中屏東縣里港鄉武洛社區被視為右堆核心起源，為了建構武洛發展歷史，屏東縣政府透過資源盤點、田野調查、耆老訪談、工作坊等，深入挖掘武洛的歷史脈絡與文化底蘊，歷經一年半，近日出版《站在右堆的最前面－武洛之歌》專刊及《莊仔會行路－行過上武洛同下武洛》繪本，呈現客家人、平埔族、福佬族群及日本產業移民等在武洛這塊土地歷經文化的交疊轉折與族群融合的故事。

屏東縣政府客家事務處表示，武洛社區是里港鄉內唯一的客家聚落，人口僅四百餘人，居民大多務農，雖然被周邊的閩南聚落包圍，但武洛的客家語言文化並沒有消失，聚落長者仍是以客語交談，老宅也保留六堆傳統建築之特徵，如同隱藏於時光深處的珍珠，縣府透過文史爬梳與口述整理，讓武洛的歷史重新發光，也讓聚落的文化價值重新被認識。

《站在右堆的最前面－武洛之歌》以細膩視角記錄武洛地區的歷史變遷、文化交融與庶民生活，呈現多元族群在此共生共榮的過程；《莊仔會行路－行過上武洛同下武洛》則以客語書寫並搭配圖像敘事，生動重現武洛聚落的遷移歷程與生活樣貌，使讀者彷彿走入時光隧道，親見這片土地的人們如何在歷史中安身立命、延續脈絡。

客務處表示，縣府自111年推動客底文化，從車城鄉保力到里港鄉武洛，希望保存地方歷史記憶，喚起民眾對客家文化根源的理解與認同進而推動族群主流化，建立多元族群認同的觀念，武洛的故事，不僅是地方文化的縮影，更是珍貴的文化資產，縣府將持續推動地方文史保存工作，讓族群文化在屏東這片土地持續綻放光彩。