武淵國小水淹逾1米 課本泡爛、教材險漂走

宜蘭這次多地受災慘重，位在冬山鄉的武淵國小淹水超過1公尺，一樓教室的課桌椅和紙本全都泡爛，校方緊急動員，先打掃部分需要上課的國小教室，但校園內還是有大量泡水雜物堆疊，在蘇澳則是有許多學生反映，書包整個沖走，課本文具都找不回來。

武淵國小校長莊仲庭：「大概到這裡，這是昨天淹水高度。」

水灌進校園超過1公尺，也就是說所有課桌椅、教材、學生用品通通泡水。

武淵國小校長莊仲庭：「所有的遊具跟所有的我們器材，全部都浮在水面上，那水一退之後就會翻倒成這樣，那現在目前整個塑膠地板就全部都毀壞。」

宜蘭冬山鄉的武淵國小受到鳳凰襲擊大量雨勢，讓校園一夕淹慘，12號一早校方趁水稍退開始清理，但課本紙張和木頭泡過水了，只能報廢暫時搬到走廊，校門口也堆疊大量泡水雜物。

武淵國小校長莊仲庭：「目前我們一樓的校舍因為昨天淹水的高度非常的高，所以我們昨天（12號）花了非常多時間，那我們已經先將今天（13號）要上課的教室先行整理出來。」

幼兒園家長：「棉被都已經濕掉了啦，要拿回去洗。」

12號幼兒園還是停課，但有家長先來帶回泡濕的睡袋棉被回家清洗，國小學生免強恢復上課，而在蘇澳不少住家水淹一層樓高，除了家具毀損學生書包、課本都被沖走。

宜蘭縣議員謝正信：「學生說一直叫阿伯叔叔說，我的書包都已經濕掉被沖走了，明天怎麼到學校上課。」

學生抱怨書包整個不見，更別說裡面的課本筆記還有文具通通找不回來，想要恢復正常上課都很難。

蘇澳家長陳先生：「你上課也不方便，大人也要整理家裡啊。」

在蘇澳國小就有好幾位學生因為家裡還在清掃書包課本缺失，13號無法順利上學，宜蘭縣府表示會請各校盡速盤點學生需求，申請補發購置，讓學生們能抱著新的教科書安心上課。

