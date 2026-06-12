武淵國小畢業生冬山河體驗龍舟 划向人生新旅程

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位於冬山河畔的宜蘭縣冬山鄉武淵國民小學帶領畢業班學生進行龍舟體驗活動。划向人生新旅程。（圖：冬山鄉武淵國小提供）

▲位於冬山河畔的宜蘭縣冬山鄉武淵國民小學帶領畢業班學生進行龍舟體驗活動。划向人生新旅程。（圖：冬山鄉武淵國小提供）

鳳凰花開、驪歌響起，位於冬山河畔的宜蘭縣冬山鄉武淵國民小學，今年特別為六年級畢業生規劃一系列充滿意義的畢業活動，希望孩子在離開校園前，能留下屬於彼此的珍貴回憶，也帶著勇氣與祝福迎向人生下一段旅程。於今（十二） 日上午帶領畢業班學生進行龍舟體驗活動。學生們在教練指導下學習划槳技巧與團隊節奏，從一次次整齊划動中，感受彼此合作的重要，也在汗水與歡笑中，完成屬於畢業前共同努力的一段回憶。

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武淵國小校長莊仲庭表示，畢業活動除了希望孩子能對未來有所目標與期許，也希望能結合在地社區的節慶特色及景點，讓孩子共同完成一件具有紀念價值的活動。透過龍舟體驗，不僅象徵同舟共濟，也希望孩子未來在人生道路上，能彼此扶持、互相勉勵，並記得在人生旅途中，有一群曾經一起努力向前的夥伴。家長會長歐玉飛也認為武淵國小雖然是一所小校，但始終十分重視孩子的情感教育與生活體驗，十分非常感謝學校用心為孩子規劃充滿意義的畢業活動。

今年畢業季中，學校安排「給未來自己的信」活動，讓畢業生親手寫下對未來的夢想、期許與勉勵。孩子們將信件封存，並與學校約定，六年後校慶時再次回到母校開啟信件，一同回望當年的自己與最初的夢想。對孩子而言，這不只是一封信，更是一份與母校之間跨越時間的約定。

此外，適逢端午節前夕，因學校鄰近冬山河，學校也結合在地特色，六月十二日上午帶領畢業班學生進行龍舟體驗活動。

武淵國小表示，此次活動很感謝宜蘭縣政府教育處及龍舟委員會的支持與協助。學校期望透過結合在地文化特色與教育意涵的課程與活動，讓畢業不只是離別，更成為孩子成長歷程中一段溫暖而難忘的生命記憶。未來也將持續透過多元且富有特色的課程，陪伴每一位孩子發掘潛能、勇敢逐夢，讓更多家庭看見武淵教育的美好。