武漢地鐵起重機倒塌 壓扁轎車釀1死1傷

中國發生恐怖工安意外。（圖／翻攝自微博）





中國武漢的一處正在施工的地鐵站，工程起重機的支撐柱，不知什麼原因突然倒塌，正中2台行駛的轎車，釀成1死1傷。

畫面中，前台黑小客車正行駛在道路上，下一秒，一旁工程大型起重機，硬生生地倒了下來，把所有人都嚇壞了，而且掉下來的起重機，正中1輛白色小客車，車身瞬間變形，還有1輛黑色小客車頭損毀，當場造成1死1傷。

相關部門工作人員：「那個橙色的東西倒下來了，救護車在現場，人家受傷了，肯定是要送醫院的，交警已經把後湖大道那一塊，都管制了。」

事發在2月1日中國武漢的一處地鐵工地，當時在進行起重機拆除作業，沒想到支撐柱子突然倒塌，砸到2台行經自小客車，釀成1死1傷，當場造成交通混亂，至於詳細事故原因，還正在釐清當中。

