武漢男鑿穿金店 偷170萬黃金埋祖墳墓碑後 只樂85小時

近日武漢黃陂區一家珠寶店凌晨遭遇盜竊，嫌疑人鑿穿相鄰商鋪牆體潛入店內，盜走約1783克黃金，價值170餘萬元(人民幣，下同，約24.1萬美元)。警方歷經85小時連續偵查，最終鎖定並抓獲嫌疑人，並在其隨州老家祖墳墓碑後起獲大部分被盜黃金，案件引發關注。

據極目新聞報導，黃陂區盤龍城一珠寶店報警稱店內失竊。店員在早上上班時發現，金店大門右側牆壁破了一個大洞，店內櫃台一片狼藉，6個黃金首飾櫃台已被清空。警方到場發現，金店配電箱遭人為破壞，店內監控因斷電失效。大門右側牆壁被砸出一個可容人通過的大洞，相鄰手機維修店的門鎖被撬。初步判斷，嫌疑人應是先撬門進入手機店，再鑿穿隔牆，潛入金店實施盜竊，失竊黃金約1783克。

警方調取周邊監控發現，案發凌晨2時52分至4時47分，一名全身包裹嚴密的男子進出手機店，警方指出「嫌疑人反偵查意識很強，現場幾乎沒有留下有價值線索。他全程偽裝，有意躲避監控。」經擴大排查高速及主要通道監控，經過20多個小時不間斷的視頻追蹤，警方鎖定一輛案發前後往返隨州與武漢的白色轎車，並確認駕駛人為有犯罪前科的隨州籍男子魏某某。

3天後，警方在鹹寧通山將魏某某抓獲。其供述因賭債纏身策劃盜竊，並提前踩點、準備工具作案。案發後他供述稱，「我先變賣了400多克黃金，抵了部分債。」剩下的黃金因為覺得放哪裡都不安全，便用布包好，埋在了隨州老家祖墳的墓碑後面。他原本盤算著，等贓物全出手便立刻逃往境外，暫避風頭，但「沒想到，警察來得這麼快。」警方起獲1300餘克黃金並追回部分贓款，目前魏某某已被刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。

