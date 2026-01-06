武漢疫情時說了老實話 前市長周先旺疑被秋後算帳慘遭雙開

中國前武漢市長周先旺遭中共中央紀委「雙開」處分。翻攝百度



中共中央紀委週日（1/4）宣布，湖北省政協前副主席周先旺被開除中共黨籍和公職（雙開）。有分析指出，曾在新冠疫情爆發時擔任武漢市長的周先旺是因為當時說了老實話，把隱匿疫情不報的責任推給了中央，而被秋後算帳。

新華社4日報導，中共中央紀委國家監委在「雙開」周先旺的聲明中表示，周先旺嚴重違反政治、組織和廉潔紀律，「違規收受禮金，利用職權為親屬經營活動謀利，搞權色交易；不正確履行職責，造成巨額國有資產損失風險；生活腐化墮落，家風不正，對其子失管失教；公器私用，擅權妄為，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物」。

廣告 廣告

周先旺因此被開除黨籍和公職處分，收繳違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關起訴。

法廣報導，武漢的李文亮醫師於2019年12月底披露當地出現新冠病毒，3周後疫情失控，武漢被迫封城。當時擔任武漢市長的周先旺遭媒體質疑，為何未及時公布疫情。他回說：「作為地方政府，我獲得這個信息以後，授權以後，我才能披露。」

不久後，周先旺又在武漢市官網「漢網」發表的一篇報導中明確表示，武漢在2019年12月就向中央通報疫情，等於直接將責任歸給「黨中央」。

報導引述分析指出，周先旺當時豁出去「說實話」主要是為了自保，因為武漢疫情引發中國海內外的憤怒輿論，而他擔心被究責。但周先旺沒有警覺，相關說法等於暗示黨中央高層須負最大責任。

中國異議人士、《北京之春》主編胡平向法廣表示，周先旺淪落至「雙開」下場，「明顯是習近平對周先旺秋後算帳」。

而在周先旺落馬前，新冠疫情期間擔任湖北省委書記的蔣超良則是在去年10月27日先被「雙開」處分。

有分析指出，北京高層拖了好幾年才對蔣超良和周先旺下手，主要想等到外界對武漢疫情的記憶「淡化」後再處理。

更多太報報導

美軍突襲前中國知情？華郵：邱小琪特使團急發電報

美國斬首行動會引北京仿效？學者：中國防衛系統失靈反成嚇阻

美智庫揭中國犯台後果 解放軍恐10萬陣亡、經損近10兆美元