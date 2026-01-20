武漢癌母碰瓷籌治療費 兒斥「不要害人」 出現意外結局

熊先生質問母親。（視頻截圖）

湖北武漢一名64歲口腔癌患者為籌醫療費偷溜街頭「碰瓷」貨車，想騙取治療費，以後，她的兒子怒斥媽媽「不要害別人」視頻意外在網上暴紅。陌生網友小額捐款為老人湊出2萬多元(約2873美元)治療費，養老院也願意提供免費服務，讓這則碰瓷事件反轉成為暖心故事。

封面新聞報導，送外賣維生的熊先生表示，他的媽媽今年64歲，去年7月份確診口腔癌，已經經過多次治療。17日中午，交警聯絡熊先生稱老人疑似被貨車撞傷、口吐白沫。

廣告 廣告

「因為治療費的問題，她以前有過這種念頭。所以當時我懷疑她是不是碰瓷，但又怕萬一真是被撞，還是跟隨現場的救護車送她去了醫院。」熊先生說，老人在急診科檢查期間，只有腳腕磕到了。他後來去交警隊看監控，發現對方確實沒撞到老人。

熊先生在視頻裡追問媽媽：「別人說沒有撞倒你。你是不是碰瓷？你騙人的話，到處都有監控的。如果是你自己摔的，（治療錢）都要你自己出。你不要禍害別人。」

老人含糊不清地辯解，稱只是從那裡經過，沒有碰瓷。但其後禁不起兒子的追問，老人承認是想讓別人賠錢，熊先生表示，「我想他有保險，就動了歪心思，就是想搞錢」。

「我就跟她講，別人也有家庭要養，為什麼這樣去禍害別人。她在視頻裡承認錯誤，說自己太壞了，自己支付了救護費用是活該。」熊先生說，他之前一直勸說過媽媽不要做害人的事，盡管這次受了教訓，但生病的老人思想不一定能扭轉過來，他決定把視頻發出去，讓人們看到後躲避。

報導指出，這條「碰瓷」的視頻，目前播放量已經超過千萬。不少網友留言表示，老人的行為讓人既生氣又心酸，「她應該是想替兒子減輕壓力」。

熊先生說，視頻的確引來一些網友謾罵，但更多的是陌生人的鼓勵，不斷有人詢問捐款通道，「更多人是直接往支付寶轉帳，一兩塊錢的，4、5塊錢的，10、20塊的，還有1000的。」

「除了網友，還有武漢當地養老院聯繫我，要為媽媽提供免費服務。」熊先生說，他對這些善意感到一些壓力，網友後期捐的錢他不會再接受。

更多世界日報報導

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜