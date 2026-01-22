武統中配小微返國變維權網紅 網見近況驚呼：滿頭白髮是回地獄？

中配小微回到貴州生活，近期直播請求地方政府重視封橋問題。（翻攝自X）

過去因多次發表仇台言論、鼓吹武統台灣而遭移民署撤銷居留許可並遣返的中配網紅「小微」趙嬋，回到貴州老家後，從拍片分享農村生活，到近期竟展現出強烈的「公民意識」，頻頻替當地居民「維權」，不僅公開控訴地方政府浪費公帑，還在直播中點名村委會。相關畫面傳回台灣，引發網友冷嘲熱諷，質疑她在台灣民主社會待久了，回鄉後卻搞不清楚祖國的規矩。

根據近期瘋傳的抖音直播片段，小微在貴州老家質疑政府在荒涼的水庫坡道加裝護欄是鋪張浪費，儘管網友解釋是巡視安全所需，她仍失控回嗆網友是「壞人」。此外，她還上傳一段邊哭邊拍的影片，為當地封橋，導致老人需繞路的問題陳情，甚至在鏡頭前鞠躬，稱自己只能透過抖音替廣大農民發聲。

除了替鄰里出頭，小微也自爆因拿不到水庫淹沒補償金，多次衝往地方機關痛罵辦事人員，隨後疑似遭到檢舉，不僅半夜接到恐嚇電話，其抖音帳號更一度遭到封禁而無法搜尋。

對此，旅外作家「李老師不是你老師」發文調侃，小微可能是在台灣期間受到了民主感化，回到家鄉竟成了「維權鬥士」。台灣網友則是一片酸言，紛紛留言：「在台灣趾高氣揚罵政府，回祖國就低聲下氣用求的」、「這就是不珍惜自由民主的下場，回去挨鐵拳剛好而已」、「在台灣沒白待，腰桿子確實變硬了，但可能很快會被銬進去」、「滿頭白髮怎麼老了這麼多……貴州是地獄嗎？」





