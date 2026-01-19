武統中配恩綺返中近況曝光！路上直播「兩岸一家親」被公安叫停警告...哭紅雙眼喊：是在為祖國做奉獻

去年因宣傳武統台灣，被內政部依法廢止居留許可的中配「恩綺」張燕，在返回中國後持續在網路上直播，近期傳出她開直播在街頭說自己在台灣宣揚兩岸一家親、拿起五星旗，不料隨後遭一旁的中國公安要求關掉直播，再回到直播畫面時只見她情緒激動、當街啜泣，強調自己「是為祖國做奉獻」。

據了解，去年三月被廢止居留許可的恩綺回到中國後，仍持續發表武統言論，然而近日直播中稱，「恩綺在中國台灣省宣揚兩岸一家親，戴上中國紅，拿起我們的五星旗」，話未說完隨即被出現在一旁的公安人員要求其關掉直播，並帶到一旁「談話」。

後續，恩綺回到直播畫面中時，情緒明顯較為激動，一邊流淚一邊對觀眾強調自己「是為祖國做貢獻」，稱這條路很困難，希望大家能多關注她。



這段畫面也在社群中迅速流傳，不少網友留言開酸，「這不是求捶得捶嗎？真是瘟腥」，「在台灣看到警察都沒這麼孫子」，「把在台灣的氣勢拿出來！」，「這就是你們的祖國，不是說言論自由嗎？笑死人了」。

(圖片來源：X)

