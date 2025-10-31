武統中配遭撤國籍！她揭內幕大讚華碩這群人

▲科技大廠華碩今年3月遭爆，一名中配女員工錢麗，想試圖「染紅」工會。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 陸委會昨（30）日證實，鼓吹武統的中配錢麗已於8月25日被除籍，現回到居留狀態。對此，科技專家許美華揭露，看到這個新聞，覺得大快人心！要不是華碩一群正義、熱血的員工前後接力、鍥而不捨地多次檢舉、陳情，也接受法院傳訊配合調查，不會有這個重要進展，誰說工程師都是小草？

許美華今發文指出，今年三月初左右，幾位華碩工程師開始跟她聯絡，說這位中配員工在台灣配合中國搞統戰的行徑實在太囂張，公司很多人都看不下去。於是，他們開始向政府相關部門檢舉，希望政府能比照當時處置三位中配的做法，也把這位華碩中配員工遣送出境。

許美華表示，這位中配錢麗在中國跟華碩派駐當地員工認識、結婚之後，來台任職於華碩的供應鏈部門，並積極參與工會組織，試圖「染紅」工會。之後，錢麗因為不滿三立新聞報導華碩的內容，意指台灣是國家，竟指控公司支持台獨勢力媒體，還搬出中國法條，指控華碩執行長許先越、同事和媒體違反中國《反分裂法》，已經觸犯中國的「分裂國家罪」，還在社群媒體上發表「懲治台獨」言論，讓華碩相當頭痛、傻眼。

許美華提到，錢麗不只舉報同事、公司為台獨，還成立《中國人民解放軍》臉書粉絲專頁、擔任管理員，整天高調歌頌解放軍軍容壯盛、散播武統言論。華碩許多員工對錢麗的誇張行為非常不滿，從今年三月開始，向陸委會檢舉她，陸委會收件後也將案件轉送至內政部移民署。四月時，華碩員工再檢舉錢麗經營《中國解放軍》粉專、擔任管理員，為敵對勢力解放軍宣傳武統言論，政府也再立案調查。

至於後續發展，許美華指出，新北地方法院於六月份調查錢麗，傳喚華碩員工去作證去作證，證明這名中配在公司發過許多統戰郵件；七月時，華碩工程師私訊表示，雖然調查還沒下文，但好消息是工會重選幹部，她被拉下來了，若只是單純工會成員就沒有法條優待了，不過因為勞安法規保障工會幹部的權利，要fire工會幹部成員非常麻煩。

一直到十月份，許美華說，她再度收到華碩員工憤怒的私訊表示，什麼樣的台灣人，會在國台辦開臉書帳號來統戰台灣人的時候，歡欣鼓舞上去留言說「歡迎、好棒」，還說「我們等好久了」？這位華碩中配錢麗就專門做這種事，整天高調幫中國宣傳，國台辦開臉書帳號，台灣網友一片洗版抗議中國打壓台灣，結果她火速上去留言讚聲，還建議國台辦對台灣網友提告。又有華碩員工受不了去檢舉她。

最後，許美華認為，錢麗現在被撤銷定居許可，但仍保有長期居留的許可，因此在台灣的健保與工作權益暫時不受影響，他要呼籲陸委會、移民署：目前錢麗依照台灣法律訴願程序中 ，至於驅離行動，希望在全案確定後，比照之前的3位中配，依法、依事證強硬處置。奇怪的是，錢麗的先生是台幹，留在中國工作，但她卻在台灣，這很不合常理，明顯就是帶任務來台灣的。這麼愛中國就回去啊，跟先生一家團圓不是很好嗎？希望台灣政府在法律程序完備之後，趕快送她回去中國，快走不送！

