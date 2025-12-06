武統中配錢麗嗆「台灣社會不健康」 周玉蔻反酸：收容妳真的不健康

政治中心／倪譽瑋報導

中配錢麗因為宣揚武統，遭註銷台灣身分與戶籍，近日再被廢止依親居留。（圖／翻攝自錢麗臉書）

中配錢麗因發表武統言論，如今已被取消依親居留，自行返回中國，6日她發表聲明，直言「台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台。」對於錢麗的聲明，資深媒體人周玉蔻開酸，台灣社會給了錢麗工作、身分，內部和諧卻被她「翻雲覆雨攪和」，直言「台灣社會不健康？對！收容了錢麗這種中配真的不健康！」

宣揚武統被註銷戶籍 中配錢麗反批社會不健康

先前錢麗曾任職於華碩，因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」宣揚武統，例如「請給中國共產黨一個在台執政機會」等，最終遭廢止依親居留許可，移民署已證實錢麗自行搭機出境返回中國大陸，2日辦完華碩的離職程序、3日晚間離開台灣。

6日錢麗發聲回應社會各界，她稱台灣社會已被「台獨政權」營造的仇恨、對立、反中抗中社會氛圍包裹，大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能，「台灣社會已處於不健康的治理氛圍，社會大眾需要時間來冷靜，待大家能理性傾聽再回台。」

周玉蔻諷：錢麗離境「台灣真是健康」

對於錢麗的言論，周玉蔻發文直言「台灣社會不健康？對！收容了錢麗這種中配真的不健康！」周玉蔻認為，台灣社會收容錢麗，給了她家庭、工作、身分，竟然還被錢麗翻雲覆雨攪和、破壞內部和諧了那麼多年，「真的實在很不健康！」

周玉蔻批評，錢麗被取消居留證、偷偷溜回中國四川後，居然發文嗆「台灣社會不健康」，反酸「錢麗依法離境了，台灣真是健康！」

