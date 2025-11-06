武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁！疑1舉動成導火線 陸委會回應了

政治中心／林昀萱報導

中國籍配偶網紅「灣灣小月」北捷拍片挑釁引起討論。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

再爆武統中配拍片挑釁！一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑也做出回應。

灣灣小月10月15日上傳一段在台北捷運和民眾爆發衝突的影片，導火線疑似是因錄影拍攝到對方。影片中，一名女乘客懷疑自己被拍到質問灣灣小月「哪裡來的啊？」灣灣小月一聽立刻表示：「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己」，遭女乘客嗆聲「回你的國家」，灣灣小月也反擊：「自己國家都不認，真的沒見過這種人」，雙方互槓吵到要去找警察。

廣告 廣告

梁文傑針對灣灣小月北捷拍片挑釁事件回應。（圖／翻攝自大陸委員會）

一段影片引起熱議，不少民眾不滿灣灣小月煽動台灣社會、製造仇恨挑起對立，喊話政府應該將她驅逐出境。對此，梁文傑回應相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果，目前沒辦法給答案。灣灣小月在直播中被問到是否知道被陸委會提及，她表示不知情，透露長期以來遭受網路攻擊早已免疫，平常心面對此次爭議。

更多三立新聞網報導

王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗

鳳凰最新預測！恐轉中颱「北轉朝台灣趨勢一致」 最快下周一發海警

普發1萬登記今輪到2尾數！錯過分流登記怎麼辦？財政部揭補救法

中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐

