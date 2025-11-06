武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁 陸委會出手了

即時中心／徐子為報導



又有武統中配拍片挑釁！自稱「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，她痛罵對方是「青鳥」，稱連自己的國家都不認。相關影片曝光後，網友批評，中配此舉是在故意煽動台灣社會，政府應直接驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑表示，現在沒有辦法給答案，要經審查後才會知道。





「灣灣小月」近日發布一則新影片，她先對著鏡頭說，「給大家看一下，現實生活中的青鳥」。隨後在捷運車廂內，與台灣乘客發生激烈口角。她嗆聲，連自己的國家都不認，從沒見過這種人。



對於「灣灣小月」的行為是否驅逐出境？梁文傑表態，他知道這一位網紅，有關機關有在注意，任何案件都會去檢視，現在沒辦法給答案，要審查後才會知道。





