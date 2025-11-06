武統中配「灣灣小月」拍片挑釁 是否驅逐出境陸委會回應了

陸委會副主委梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕又有武統中配拍片挑釁！自稱「灣灣小月」的中國網紅，近日在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，她痛罵對方是「青鳥」，稱自己的國家都不認。相關影片曝光，網友痛批是故意在煽動台灣社會，政府應該直接驅逐出境。對此，陸委會發言人梁文傑表示，現在沒有辦法給你答案，要經審查後才會知道。

中國武統網紅「灣灣小月」近日發布一則新影片，她先對著鏡頭說，「給大家看一下，現實生活中的青鳥」。隨後在捷運車廂內，與台灣乘客發生激烈口角。她嗆聲，連自己的國家都不認，從沒見過這種人。

對於「灣灣小月」的行為是否驅逐出境？梁文傑僅表示，她知道這一位網紅，有關機關有在注意，每個案件都每個去看，現在沒辦法給你答案，要審查後才會知道。

