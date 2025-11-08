武統倒數？CNN揭中國「導彈生產」4年增5成 儲量「指數級上升」
國際中心／程正邦報導
一場規模空前的導彈生產設施擴張正在中國境內悄然進行。《美國有線電視新聞網》（CNN）發布獨家調查報告，透過對136處導彈相關設施的衛星影像、地圖及政府公告進行全面分析，揭示自2020年以來，中國解放軍（PLA）的武器產能正以驚人的速度增長，其導彈儲量在短短四年間已增加五成，且擴張腳步未停歇。
衛星影像洩密：中國導彈工廠「狂奔」擴建超200萬平方公尺
CNN的分析顯示，在受檢視的136處工廠、研究中心與測試場中，超過六成出現顯著擴建跡象。自2020年初至2025年底，新建樓面面積已累積超過200萬平方公尺。衛星影像捕捉到多處新設塔樓、掩體與大型廠房，部分地點甚至直接陳列著導彈零件，顯示中國國家主席習近平正迅速將人民解放軍火箭軍（PLARF）打造成「世界一流軍隊」。
太平洋論壇（Pacific Forum）高級研究員艾柏克（William Alberque）警告：「這是中國正在以超級強權的姿態重新定位自己，我們正進入一場新軍備競賽的初期階段。」、「中國已經在狂奔，且正在準備進行長期競賽。」
戰略目標鎖定台灣：以「關島殺手」構築A2/AD防線
專家普遍認為，中國火箭軍的擴張直接指向台灣問題。多位軍事專家向CNN指出，這些導彈將是北京若對台動武時的關鍵武器，其戰略目標是構築「反介入／區域拒止（A2/AD）」防線，阻止美國海軍靠近台灣海峽。
海軍分析中心（CNA Corporation）研究員伊夫列斯（Decker Eveleth）表示：「火箭軍的任務，是摧毀任何能讓外部支援進入台灣的設施，包括港口、直升機基地、補給中心，全部都是潛在目標。」
在CNN辨識出的99處與導彈製造相關的地點中，有65處擴建後的面積足以使中國的年產能呈指數級增長。例如，與東風-26（DF-26）中程彈道導彈生產相關的北京工廠，擴建了近50%。東風-26因能打擊美國關島而被稱為「關島殺手」，其最新改良型還搭載了高超音速滑翔體，具備極高的機動性與穿透攔截能力。
美國補給陷困境：THAAD攔截彈急需洛馬補貨
與中國軍工體系的急速擴張形成鮮明對比的是，美國的國防供應鏈卻陷入困境。
在支援烏克蘭與以色列的衝突期間，美國消耗了大量高端防禦系統，造成彈藥短缺。CNN報導指出，美軍在今年6月的以伊衝突中，使用了約25%的終端高空防禦系統（THAAD）攔截彈。
面對庫存吃緊，美國政府被迫緊急追加20億美元合約予「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）以提升產量。然而，每枚THAAD造價約1,270萬美元，且建造週期漫長，使美軍的補給補位顯得緩慢而吃緊。專家警告，美方補給的遲滯，加上中國導彈技術的躍進，正使美國在亞太地區的戰略平衡面臨前所未有的嚴峻挑戰。
汲取烏克蘭戰場教訓：中國內部導彈需求「指數級上升」
衛星影像分析還顯示，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，中國導彈基地的擴建速度幾乎翻倍。艾柏克認為，中國正在仔細觀察這場現代戰爭，並汲取大量教訓。
俄羅斯空襲烏克蘭的經驗顯示，最有效突破西方防空系統的方式，是先以低成本無人機消耗敵方防禦能量，再以昂貴彈道導彈進行精確打擊。這促使北京重新評估對台動武所需的彈藥規模。艾柏克透露，北京原估約需5,000至1萬枚導彈，但如今的內部評估數字已呈「指數級上升」。
腐敗與效率並存：反腐行動動搖火箭軍高層
儘管生產擴張迅速，但中國軍隊也非毫無問題。報導指出，持續進行的反貪腐行動已動搖火箭軍高層，多名高級軍官在過去兩年間被免職，官方暗示腐敗與武器採購有關。
美國國防部一名高層官員指出：「腐敗已嚴重危及解放軍的政治忠誠與作戰能力。」然而，這場由兩大國營軍工集團「中國航天科技集團」（CASC）與「中國航天科工集團」（CASIC）主導的歷史性擴建仍在加速進行，其建設項目甚至取代了村落與農地，許多新廠房建有防爆土壘和混凝牆保護。
太平洋論壇主席桑托羅（David Santoro）警告：「我認為新冷戰已經開始，涵蓋所有領域，而最大的風險是它會演變成熱戰。」這場以衛星影像揭示的導彈擴建，不僅重塑亞太軍事平衡，也象徵著全球安全秩序的轉折，臺灣很可能成為這場潛在衝突的核心戰場。
