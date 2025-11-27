「武統台灣」臉書悄修文 徐巧芯轟：沒擔當

▲總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣一兆三千億元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣一兆三千億元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統，還在臉書表態，因引發爭議，不久後又悄悄修改臉書文，改稱2027年是要完成武統的準備。國民黨立委徐巧芯轟，大街喊話、小巷改稿，賴清德的擔當在哪裡？

徐巧芯指出，賴清德先是在記者會上公開宣示：「中共以2027年完成武統台灣為目標」，這等同於親口證實後年兩岸爆發戰爭的高度可能性。她質疑，這似乎是政府編列天文數字國防預算的「完美理由」，暗示台灣將進入全面備戰狀態。

徐巧芯提到，賴清德隨後的臉書文字紀錄，與記者會發言內容原本一字不差，證明這絕非一時口快。然而，總統府似乎意識到這話「說得太滿、太危險」，竟在發言後一個小時偷偷修改貼文。原本的「完成武統」，被悄悄加上「的準備」，變成了「完成武統台灣的準備為目標」。不僅臉書，連 YouTube 影片字幕也遭更換，進行「校正回歸」。

徐巧芯認為，這不是只差了三個字的小事，兩者在國際戰略上的意義截然不同：前者是戰爭的時間表，後者僅是能力評估。她強調，身為一國元首，每一句話都動見觀瞻，尤其涉及兩岸關係與國安議題，更應精準嚴謹。若是口誤或表達不精確，政府應道歉修正、承認錯誤，而非不檢討自己話講不清楚。

徐巧芯怒轟，政府不檢討自己，反而回過頭來批評引用原話的媒體是「片面解讀」，甚至指控他人理解錯誤，簡直荒謬透頂。她質疑這種「大街喊話、小巷改稿」的操作手法，先利用「戰爭恐懼」合理化超高額預算，引起爭議後再偷偷修改文字遊戲，最後將責任全推給媒體。徐巧芯質疑，身為三軍統帥，連如此關鍵的論述都能搞混，出事了還毫無擔當，如何能帶領國家走過危機？

