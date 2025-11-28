武統準備？解放軍明年啟用「預備役人員證」： 提升對台快速動員能力

大陸中心／程正邦報導

中國領導人習近平南海大閱兵。(資料畫面)

兩岸軍事對話緊繃：賴總統提「2027武統準備」為目標

在台灣宣布投入鉅額國防特別預算、提升不對稱戰力的敏感時刻，兩岸軍事動向持續緊繃。總統賴清德於26日親上火線說明1.25兆元國防特別預算時，提及「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，隨後其臉書粉專緊急將說法修正為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」，雖然措辭有所修正，但已引發外界對台海戰爭風險評估的困惑與高度關注。

與此同時，中國大陸的軍事改革也正加速進行。解放軍宣布將自明年3月1日起，在全軍範圍內統一制發《中國人民解放軍預備役人員證》，外界普遍認為此舉旨在透過集中管理與標準化設計，進一步強化其國防快速動員能力，被解讀為配合中國軍方應對未來可能衝突的準備工作。

習近平著迷彩服坐鎮閱兵狂秀軍力。（資料照）

啟用本芯新證件：提升預備役人員「資訊化」精準管理

據中國官方媒體《新華社》26日報導，經中共中央軍事委員會批准，解放軍全軍將從明年3月1日起，全面啟用新版《中國人民解放軍預備役人員證》。中央軍委辦公廳已下發通知，要求各級單位嚴密組織實施。

新制發的《預備役人員證》為本芯證件式樣，具有較高的防偽性與通識度，將取代原有的《中國人民解放軍預備役軍官證》。發放對象涵蓋所有依法服預備役的軍官、軍士及士兵。通知強調，新證件將以統一編號為核心，透過系統生成的唯一身份號碼，取代傳統的軍種、地區編號，作為預備役人員的有效身份證明。

中國解放軍南部戰區組織轟炸機編隊巡航南海。圖為解放軍轟-6K轟炸機編隊。（圖／翻攝微博）

軍方通知指出，新證件的核心價值在於支撐更完善的資訊化管理模式。這將使解放軍能夠對預備役人員進行動態追蹤，大幅提升快速徵召效率和動員反應速度，這對於應對潛在的台海衝突或大規模突發事件至關重要。

戰備與待遇並重：保障持證者享交通醫療等多項優待

除了強化戰備動員能力外，新證件也兼具保障預備役人員合法權益的功能。持證者將能依據《中華人民共和國預備役人員法》，依法享有包括交通出行、醫療服務等多項優待措施。軍方期望藉由具體優待，增強預備役服務者的歸屬感與榮譽感，從而提高其服役意願和訓練積極性。

中國解放軍近年頻繁越過海峽中線進行軍演。（圖／翻攝自X平台 @ianellisjones）

在任務執行層面，統一證件的作用更加直接。無論是在年度戰備訓練、地方搶險救災，或維穩處突等任務中，預備役人員都能憑藉新證件快速完成身分識別，提升跨部門與跨區域協同運作的效率，使整體任務流程更為順暢。專家分析，新版《預備役人員證》的啟用，標誌著解放軍在實施《預備役人員法》後，對提升國防動員體系現代化、專業化、資訊化管理方面，邁出了關鍵一步。

儘管官方聲稱是制度正常化，但制度設計與政治背景交錯，使得新證件的功能與目的更難忽視。對岸每一步制度改革，都難免被解讀為軍事準備的一部分，而這種高度制度化、資訊化的後備體系，也可能成為長期觀察與防範的指標之一。

中共中央軍委機關報《解放軍報》放話，「若武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險」。（圖／翻攝自微博）

