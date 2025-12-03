武統言論惹議！錢麗身分戶籍遭註銷又被廢止居留 華碩火速辦離職

（政治中心／綜合報導）華碩員工、陸配錢麗因經營臉書粉專並公開宣揚武統，且曾在公司檢舉同事、主管「支持台獨」，被政府相關機關認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞。她先前已遭註銷台灣身分及戶籍，12月1日更被依法廢止依親居留許可。移民署完成送達後，錢麗不僅不得再使用健保，也喪失在台工作與居留資格。

圖／陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分。（翻攝 中国人民解放军 臉書）

錢麗事後在社群媒體上聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，並公開喊話「請給中國共產黨在台執政機會」，引發各界關注與批評。她表示將在30天內提出行政訴願，要求恢復合法身分並向內政部、行政院求償。

民進黨立法院黨團則回應，批此言論「史無前例」，反問她是否敢在中國批評習近平，強調宣揚消滅中華民國主權、武統台灣，依法不被允許。

任職於華碩的錢麗，被公司內部同仁檢舉曾經營名為「中國人民解放軍」的臉書粉專，多次張貼「武統倒數」貼文，並以中國《反分裂法》之說檢舉公司同事與主管支持台獨。隨著依親居留遭取消，她的工作與勞健保資格隨之喪失。

對此，華碩2日已由人資部門聯繫主管機關，並表示將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」。據報導，錢麗已於同日傍晚完成離職手續，公司強調尊重司法與政府行政決定，並會提供必要配合。

移民署指出，錢麗的依親居留遭廢止，係因其言行違反《大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第14條第1項第4款，認定其在台期間「有危害國家安全或社會安定之虞」。移民署表示，後續如她欲留台仍必須申請其他合法身分。

目前，錢麗已公開表示將提起行政訴願，爭取恢復權益並要求賠償。此案亦引發社會對「言論自由」與「國家安全」界限的討論。後續是否有進一步司法或行政行動，值得關注。

