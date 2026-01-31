武術教練新加坡街頭「扮李小龍耍雙節棍」 慘遭判刑6個多月

大陸一名武術教練李宏偉到新加坡，打扮成李小龍在街頭耍雙節棍，誤觸當地法律，遭判刑6個月又2周，還有罰金2000新加坡幣（約新台幣5萬元）。（圖／翻攝自Instagram／sgfollowsall）

有一名59歲中國籍男武術教練去（2025）年到新加坡，因在芽籠街頭扮成李小龍耍雙節棍，有圍觀民眾拿手機錄影，並將影片上傳社群，引發網友們熱烈討論。不過，這段影片也引起當地警方注意，因其耍雙節棍的行為已觸法，該名武術教練最終遭判刑6個月又2周，還有罰金2000新加坡幣（約新台幣5萬元）。

根據新加坡《聯合早報》報導，來自大陸的59歲男子李宏偉是一名武術教練，他去年到新加坡，同年9月8日那天特地打扮成李小龍、身穿經典黃色運動服，拿著雙節棍在芽籠的人行道上表演。李宏偉表演的畫面被群眾拍下，在社群平台Instagram曝光後引發討論，影片中還聽得到圍觀者拍手叫好，甚至有人稱他為「新加坡李小龍」。

廣告 廣告

不過，這段影片曝光後，引起當地警方注意並展開追查。同年10月12日，警方在芽籠18巷找到李宏偉，並從其身上搜出雙節棍、五刃苦無及指節套，並將其逮捕，2天後李宏偉才獲保釋。原來李宏偉的行為觸犯新加坡法律，檢方表示，雙節棍在新加坡被列為管制武器，而李宏偉並未持有相關許可。

庭審中，李宏偉供稱不熟悉新加坡法律，並強調搜出的武器僅用於武術表演與教學，並非用於犯罪。雖然雙節棍未造成實際傷害或恐慌，但李宏偉持有的指節套與苦無等均為攻擊性武器，苦無作為攻擊武器甚至可致命，因此須納入判刑考量。法院最終依據李宏偉罪行情節，判他有期徒刑6個月又2周，以及罰金2000新加坡幣（約新台幣5萬元）。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去

人夫婚前隱瞞「無精症」！孕妻遭當眾羞辱不倫崩潰 秀親子鑑定打臉尪

超多人遇過！日連鎖飯店揭「最懊惱忘帶物」 一票苦主秒點頭：心真的痛