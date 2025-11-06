武裝分子半夜闖屋集體輪姦！蘇丹內戰升級「2天屠殺逾2000人」…血染土地衛星照曝光

蘇丹北達佛州首府法希爾被RSF攻陷後屍橫遍野。圖／翻攝自X／@HRL_YaleSPH

蘇丹與快速支援部隊（RSF）自2023年4月爆發內戰以來，爭奪國家政權的戰事已造成數萬人死亡、數百萬人流離失所，自北達佛州首府法希爾（El-Fasher）於今（2025）年10月26日被RSF奪下後，更爆發大規模屠殺、性暴力與居民逃亡潮，甚至傳出RSF在短短48小時內屠殺逾2000名平民的惡行。消息曝光後引起各界關注，聯合國及人權組織也警告，這場「暴力夢魘」可能構成戰爭罪與危害人類罪。

根據每日郵報（Daily Post）、半島電視台（Al Jazeera）等外媒報導，在長達18個月的圍困後，RSF於10月26日奪下北達佛州首府法希爾，援助物資無法進入、醫療設施全面停擺，數十萬居民被困其中，大規模暴行隨即展開。一名有著4名子女的母親艾米拉（化名）在臨時避難所受訪時描述：「那些強暴是集體性的，是公然的輪姦，就在眾目睽睽之下發生，沒有人能阻止他們，你在睡覺時，他們就會闖進來強暴你。」

艾米拉指出，RSF士兵還會以勒索居民，若付不起錢，就會強制帶走年輕女孩當作抵押：「我親眼看到那些付不起錢的人，他們的女兒被武裝份子帶走，他們說：『既然你付不出錢，我們就帶走女孩』，只要家裡有年輕的女兒，就會立刻被抓走。」

無國界醫生（MSF）證實，RSF先前攻擊鄰近的贊贊難民營（Zamzam Camp）後，已造成逾38萬人逃離家園，MSF也在陶伊拉（Tawila）地區接獲超過300名性暴力倖存者的求助，甚至還有年僅1歲的兒童遭到性侵。

蘇丹北達佛州首府法希爾被RSF攻陷後屍橫遍野。圖／翻攝自X／@HRL_YaleSPH

葬禮槍擊、婦產醫院屠殺！平民屍橫遍野衛星畫面曝光

蘇丹政府軍的盟友「聯合部隊」28日控訴，RSF一佔據法希爾後，在短短48小時內就對2000名手無寸鐵的平民肆意屠殺，網上還有影片瘋傳顯示，持槍者闖入婦產醫院，殺害多達460人，大量武裝份子入侵民宅、逐戶處決居民，社群媒體上甚至可見一群平民被集中起來，接連遭槍決的畫面。

耶魯大學人道研究實驗室（Humanitarian Research Lab）10月28日發布報告指出，自從RSF接管法希爾，團隊分析衛星影像後發現有「大規模殺戮」的證據。只見實驗室公開的衛星影像中，褐黃色的土地出現大片血跡，甚至還有「與人體大小一致的物體群」。

實驗室執行主任雷蒙（Nathaniel Raymond）受訪時直言，RSF正在全市各處挖掘亂葬坑並收集屍體，意圖清除屠殺證據。雷蒙指出，根據現場估算，法希爾10天內死亡人數可能超過過去2年加薩戰爭的死者：「我們談的是這樣的龐大規模，這不是誇張的說法」，更有數千人急需救援。

聯合國與ICC警告「已犯戰爭罪」！美國提停火、蘇丹軍方拒絕

國際刑事法院（ICC）已於11月4日發表聲明，首先表示對於法希爾的淪陷深感震驚與嚴重關切，同時強調RSF的暴行可能已構成戰爭罪與危害人類罪。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）隔日也發聲呼籲：「交戰雙方應立即重返談判桌，立刻結束這場暴力的夢魘。」

白宮新聞秘李維特（Karoline Leavitt）也在同日表示，華府希望衝突能和平結束，並透露美方正與埃及、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國（UAE）合作推動和平。不過，蘇丹國防部長則在同日指出，軍方在討論美國提出的停火建議後，仍將繼續對抗RSF，並透過國營電視台發表聲明：「我們感謝川普政府為實現和平所作的努力與提案，但蘇丹人民仍會持續戰鬥，我們的戰爭準備是正當的國家權利。」

法希爾的淪陷，代表RSF已控制達佛地區所有5個州的首府，外界憂心蘇丹恐因此出現「東西分裂」的局面，即RSF掌控西部與南部，蘇丹正規軍則守住北部、東部及尼羅河與紅海沿岸地區。報導指出，RSF奪下法希爾後，據傳正準備進攻科爾多凡地區（Kordofan），也引發外界擔憂暴行將進一步擴散。



