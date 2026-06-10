武裝分子滲透以色列北部遭擊斃 以軍不理川普阻止持續進攻 為何連穆斯林都不挺真主黨

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隨著以色列與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）之間的戰事持續升溫，黎巴嫩南部多個城鎮仍深陷戰火與人道危機之中。儘管以色列軍方持續發布撤離警告，部分居民仍選擇留守家園。梵蒂岡駐黎巴嫩大使、宗座大使保羅．博爾賈（Paolo Borgia）9日前往黎巴嫩東南部數個村莊訪視，向當地居民提供援助，並傳達教廷對戰區民眾的關懷。



博爾賈自今年3月衝突爆發以來，已多次前往黎巴嫩南部前線地區。他強調，自己的探訪對象並不限於基督徒社群，而是涵蓋所有受到戰火波及的居民。

教會與慈善機構持續送援，農民憂收成季來臨前失去生計



他在先前訪問期間曾表示，不論是基督徒聚居村落、宗教混居社區或穆斯林村莊，戰爭都造成嚴重破壞，許多家庭被迫離開世代居住的家園。

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博爾賈指出，目前黎巴嫩首都貝魯特及周邊地區聚集大量流離失所者，其中以什葉派民眾處境尤為艱困，許多基督徒家庭也被迫遷往貝魯特或黎巴嫩北部地區避難。

他表示，南部村莊遭到棄守後，當地經濟活動幾乎停擺，居民不僅失去住所，也失去維持生計的機會。許多人認為自己正獨自承受戰爭帶來的沉重負擔，因此教會必須讓他們感受到來自全球天主教會、黎巴嫩教會以及教宗的支持與陪伴。

與過去數次訪問相同，博爾賈此次也攜帶大批人道援助物資進入戰區。同行者包括黎巴嫩明愛會（Caritas Lebanon）主席薩米爾．加維（Samir Ghaoui）神父等人，協助向受困居民發放生活必需品。

當地社區領袖表示，這些物資對村民而言至關重要。由於戰事持續，多數南部村落與黎巴嫩其他地區的交通與供應鏈幾乎中斷，居民取得糧食、藥品與燃料變得愈來愈困難。

多名農民則擔憂，即將到來的收穫季恐因安全局勢惡化而無法下田作業。若農作物無法收成，原本已陷入貧困的農村社區將面臨更嚴重的經濟打擊。

以軍公布真主黨武器庫照片，指控利用民宅儲存軍火



另一方面，以色列國防軍（IDF）持續對真主黨展開軍事行動。

以軍10日公布多張照片，宣稱部隊在黎巴嫩南部利塔尼河（Litani River）以北的扎瓦塔爾沙爾基耶（Zawtar Sharqieh）村查獲大規模真主黨武器庫。

根據以軍聲明，部隊在一棟表面上屬於民用住宅的建築物內發現大量武器，包括AK系列步槍、飛彈、反戰車火箭發射器、彈匣、手榴彈、通訊設備、無人機以及其他軍事裝備。

以軍表示，這項查獲再次證明真主黨長期利用民用基礎設施從事軍事活動，將武器部署於居民區內，藉此增加以軍攻擊時的政治與輿論成本。

以色列軍方並指出，過去數日內已在扎瓦塔爾沙爾基耶及其他城鎮發現多處類似軍火庫，顯示真主黨的武器儲存網絡仍廣泛分布於黎巴嫩南部社區之中。

武裝分子滲透以色列北部遭擊斃，地方領袖批安全區無效



在邊境地區，戰事也未見降溫跡象。



9日晚間，一名疑似真主黨成員從黎巴嫩潛入以色列北部，並向以軍部隊開火。以軍隨後反擊，將該名武裝人員擊斃。

以色列北部地方領袖大衛．阿祖萊（David Azoulay）表示，這起事件顯示即使北部地區歷經近三年戰爭，並設置類似安全緩衝區的措施，當地居民依然無法獲得真正安全保障。

他呼籲以色列政府對真主黨採取更強硬措施，讓該組織為其越境行動付出代價，並明確傳達類似事件不會被輕易忽視。

提爾市遭空襲，基督徒社區首度被納入撤離範圍



戰火同時蔓延至黎巴嫩南部重要港口城市提爾（Tyre）。

以色列軍方10日對提爾發動空襲，並罕見要求整座城市居民撤離，其中包括過去一直被排除在警告範圍之外的提爾舊城基督徒社區。

以軍表示，情報顯示真主黨武裝人員可能利用當地基督徒社區作為活動據點，認為該區域相較其他地點較不容易遭受攻擊，因此選擇在當地活動。

黎巴嫩衛生部指出，在撤離警告發布之前的空襲行動已造成至少8人死亡、32人受傷。

面對撤離命令，梅爾基特希臘禮天主教會提爾總主教喬治．伊斯坎達爾（Georges Iskandar）公開表示，教會不會離開當地社區，也不打算遵從撤離命令。他表示，提爾是承載基督宗教歷史的重要城市，相傳曾留下耶穌基督行經的足跡。當地居民長期以來在戰亂與困境中堅守信仰與家園，因此不願輕易離開。

黎巴嫩總統呼籲停火，主張先結束敵對狀態再談和平



外交層面上，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）9日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，再度呼籲以色列與黎巴嫩政府展開停火談判。

奧恩表示，單純依靠軍事手段無法為以色列北部居民帶來長久安全，雙方應透過政治途徑尋求停止敵對行動。他強調，黎巴嫩政府願意推動停火安排，但建立持久和平需要更多時間與階段性進展。

根據奧恩的構想，未來若以色列同意巴勒斯坦建國並撤出所有被占領土，黎巴嫩才有可能進一步考慮與以色列關係正常化。

奧恩認為，結束兩國之間長達數十年的敵對狀態，是邁向公正且持久和平的重要一步，但相關進程不可能一步到位，必須循序漸進推動。

真主黨影響力面臨挑戰，宗派對立情緒升高引發憂慮



然而，以色列對黎巴嫩政府是否具備執行能力仍抱持高度懷疑。

過去40多年來，以色列與真主黨多次爆發衝突，每次停火後，貝魯特政府都曾承諾解除真主黨武裝，但相關承諾始終未能真正落實。由於真主黨擁有獨立軍事力量，且長期獲得伊朗支持，其影響力往往超越黎巴嫩中央政府控制範圍。



分析人士指出，奧恩願意直接與以色列討論停火安排，本身已是黎巴嫩政治上的重大突破。此舉不僅引發真主黨及其政治盟友不滿，他先前批評伊朗與真主黨未經全國共識便將黎巴嫩捲入戰爭的言論，也在國內引起爭議。

與此同時，黎巴嫩社會內部的宗派矛盾似乎也正在加劇。

《華爾街日報》日前引述貝魯特遜尼派宗教人士伊瑪德．索布（Imad Sobh）的說法指出，隨著戰爭持續，部分民眾對真主黨、伊朗及什葉派群體的不滿情緒正在升高。

索布警告，當前局勢與2024年的衝突已有明顯不同。社會中開始出現更多宗派對立、歧視與仇恨情緒，甚至有部分遜尼派人士公開表態支持以色列打擊真主黨。他坦言，過去從未聽過遜尼派群體出現如此鮮明的立場，如今自己正努力緩和相關情緒，希望避免黎巴嫩社會進一步走向分裂，甚至重演內戰時期的宗派衝突。



責任編輯：許詠翔

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