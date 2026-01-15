武裝黑鷹在美軍突襲委內瑞拉行動中獲得實戰驗證
隨著美軍在委內瑞拉加拉加斯的「絕對決心行動」畫面曝光，國外軍事專家發現，在第一線提供火力壓制的，不是大家熟悉的 AH-64或 AH-1系列「傳統武裝直升機」，而是一群掛滿飛彈的黑鷹直升機。
依照目前流出的現場影像與公開資訊，在這場長程突襲中，擔任貼身護衛與火力掃蕩角色的，極有可能是隸屬於第 160 特種作戰航空團（160th SOAR）的 MH-60M DAP（Direct Action Penetrator，直接行動滲透者）。
不載客的黑鷹：特戰專屬的空中砲艇
MH-60M DAP 是黑鷹家族中最獨特的存在，核心任務是武裝護航與直接火力壓制，雖然外觀仍是黑鷹，但機艙內塞滿了巨大的備用彈藥箱與精密航電設備，是名符其實的「空中砲艇」。
媲美專業舞值的重型火力
DAP的火力配置極具彈性，透過輕量化的多功能掛載短翼（MLASS），它能攜帶與 AH-64 阿帕契攻擊直升機通用的武裝。從 M230 30 公釐鏈砲、GAU-19/B 12.7 公釐重機槍，到能在幾秒內灑出彈幕的 M134 多管機槍，皆可依任務需求掛載。
在精確打擊方面，DAP 可掛載 AGM-114 地獄火飛彈及先進精確殺傷武器系統（APKWS II）70mm 雷射導引火箭，讓飛行員能在極低空精準壓制敵方裝甲車或防空陣地，甚至還能掛載刺針（Stinger）空對空飛彈進行自衛，火力投射量不輸專用攻擊直升機。
極端條件下的「暗夜之眼」
更重要的是，第 160 特戰航空團之所以被稱為「暗夜潛行者」，在於其全天候的作戰能力：MH-60M 配備了 AN/APQ-187「沉默騎士」多模式地形追沿雷達，這款先進雷達讓直升機能在夜間、惡劣天候下，以極高速進行貼地飛行，有效利用地形掩護躲避敵方偵測。
針對沙塵或煙霧瀰漫的惡劣戰場，DAP 更配備了視距受限環境飛行系統（DVEPS），這套系統結合 LIDAR 感測器與地形資料庫，能穿透視線障礙，協助飛行員在「伸手不見五指」的狀況下安全導航；搭配機首整合前視紅外線（FLIR）的 AN/ZSQ-2 轉塔，讓黑夜中的目標無所遁形。
不過這次任務不用傳統武直的原因，也不純然是配備因素。
腿短是硬傷：阿帕契追不上的距離
這次行動最關鍵的限制條件是「航程」，從佛羅里達或加勒比海上的艦艇直飛加拉加斯，若要達成奇襲，機隊必須具備「不落地直飛」的能力。
傳統的 AH-64 阿帕契雖然火力強大，但通常不具備空中加油能力（或需特殊改裝或裝備，例如攜帶副油箱，但會少兩個掛架，大幅減少火力）
如果要阿帕契參戰，勢必得依賴前線基地（FARP）落地加油，或由大型運輸機先行運抵，這對於講求「快進快出」的特種作戰來說，多一次落地就多一分變數。
反觀 MH-60M DAP，天生自帶加油管，能跟著運兵的 MH-47 契努克一同進行空中加油，這讓任務特遣隊能實現「起飛、打擊、撤離、回家」的一條龍作業，完全不依賴地面補給。
「絕對決心行動」在第一線提供火力壓制的，是一群掛滿飛彈的黑鷹直升機。
後勤與信任：特種部隊的「自己人」邏輯
執行這次任務的是 JSOC（聯合特種作戰司令部）體系，對於三角洲部隊或海豹六隊而言，第 160 特種作戰航空團才是長期配合的「自己人」。
160th SOAR 的編制內並沒有阿帕契。如果在這種極高風險的夜間城市戰中，臨時調度陸軍常規單位的阿帕契飛行員，雙方的通訊默契、夜視作戰習慣乃至於交戰規則（ROE）的拿捏，都可能出現致命落差。
此外，簡化後勤鏈是長程突襲成功的關鍵，如果特遣隊混編陸軍的 AH-64 阿帕契，特遣隊就必須多帶一套完全不同的引擎、旋翼與維修備料。但若使用 MH-60M DAP，它的關鍵零組件與隨行的 MH-60M 突擊運輸直升機高度通用。
這意味著在敵後前線基地，維修人員只需要專注於黑鷹（MH-60）與契努克（MH-47）這兩大機系，不需要為了幾架阿帕契，額外增加沈重的後勤負擔。
關鍵時刻還能救人
「運輸」更是純種武裝直升機無法取代的最後一道保險，AH-64 是雙座縱列座艙，除了兩名飛行員，完全無法搭載額外人員。（當然，過去有紀錄以「掛在機身外」額外多帶人員，但那是特例中的特例）
若深入敵後的任務中有一架運兵直升機被擊落，阿帕契除了在頭上盤旋掩護外，幾乎無法進行救援。
但MH-60M DAP本質上仍有後艙空間，在極端狀況下，只要拋棄備用彈藥箱，它依然能塞進傷員或撤離重要目標（應急手段），但這種「多功能性」，在充滿不確定性的敵後戰場，比單純的厚重裝甲或強大火力更有價值。
因此這場行動再次印證了現代戰爭中「規格數據」與「實戰效能」的差異：在紙面上，阿帕契的火控雷達與裝甲防護或許更勝一籌，但在需要長程奔襲、後勤精簡與極限撤離的特種作戰環境下，能空中加油且具備載人彈性的 MH-60M DAP才是最優解。
國軍的「武裝黑鷹」採購案
我國陸軍已規劃向美方增購 60 架 UH-60M 黑鷹直升機。但最引人注目的細節不是飛機本身，而是隨案採購的「攻擊型套件（Attack Kits）」。
實際上，陸軍原本採購的 60 架黑鷹，在分家產給空勤總隊（15架）與空軍救護隊（15架）後，陸軍自己只剩 30 架，運力嚴重不足。
更麻煩的是，現役的 OH-58D 戰搜直升機面臨消失性商源與機體老化問題，急需後繼機種。
因此陸軍看上的，正是塞考斯基原廠開發的「武裝黑鷹（Armed Black Hawk）」方案，透過在機身兩側加裝外掛架（ESS），以及適當的電子系統，也能像這次委內瑞拉行動中的美軍機一樣，掛載地獄火飛彈、2.75吋火箭莢艙，甚至連動頭盔瞄準具的機砲，展現多用途的戰場適應價值。
只要戰術運用得當，配備先進航電與精準火力的通用直升機，完全有能力在高威脅環境下執行「偵查-獵殺」任務，且同時保有長程滲透與撤離人員的能力。（本文轉載自世界特種部隊與軍武資料庫臉書）
