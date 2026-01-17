▲武陵富野渡假村於2026年1月1日至2月1日，推出每日夜間限定活動「高山音樂會 X 夜間觀星」，結合音樂藝術與天文探索，邀請旅人走進台灣高山最純粹、最靜謐的夜晚。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】當旋律在山嵐間流動，星空成為最遼闊的背景。武陵富野渡假村於2026年1月1日至2月1日，推出每日夜間限定活動「高山音樂會 X 夜間觀星」，結合音樂藝術與天文探索，邀請旅人走進台灣高山最純粹、最靜謐的夜晚。

▲武陵高山夜晚光害極少，只要抬頭仰望，便能看見滿天星斗，透過科技輔助，更能輕鬆辨識飛馬星座與銀河，感受宇宙的遼闊與浪漫。（圖／記者蘇彩娥攝）

武陵富野渡假村2樓展演廳被譽為「台灣最高海拔音樂廳」，於每晚20:30至21:30舉辦「高山音樂會」，精選不同風格的知名音樂團體輪番演出，為高山夜色注入豐富層次的藝術饗宴。演出陣容包括台灣揚琴團、愛樂沙龍、福爾摩沙、不惑之聲 A4s 合唱團、林呈擎世界手風琴樂團、優力客吉他室內樂團、六合室內樂團、星樂室內樂，以及往日情懷吉他二重奏等，每週皆呈現不同曲目與音樂風貌。

廣告 廣告

▲隨著梅香初綻，第18屆「梅好時光音樂會」也於17日上午10時在武陵農場醒獅園登場，國際知名大提琴家張正傑，再度領銜演出。（圖／記者蘇彩娥攝）

音樂會結束後，21:40至22:30接續展開「夜空觀星趣」，由資深專業天文老師帶領，近距離探索國家公園等級、無光害的高山夜空。活動先於室內進行星象分享，介紹天文基礎知識、望遠鏡與雙眼望遠鏡的使用方式，並教學如何下載及運用星座 APP，實際對照星空尋找星座與銀河；再視天候狀況外出觀星。若遇雨天或雲層過厚，講師亦準備 VR 體驗作為備案，讓旅客不受天氣影響，依然能沉浸於星空之美。

▲武陵富野渡假村 「高山音樂會 X 夜間觀星」打造2026年最純粹的高山夜生活。

武陵高山夜晚光害極少，只要抬頭仰望，便能看見滿天星斗，透過科技輔助，更能輕鬆辨識飛馬星座與銀河，感受宇宙的遼闊與浪漫。主辦單位也提醒旅客，夜間戶外活動建議穿著長袖、長褲，或噴灑防蚊液，做好個人防護。

「高山音樂會」與「夜間觀星」為武陵富野渡假村每日夜間表定活動，凡入住房客皆可免費參加。

另外，隨著梅香初綻，第18屆「梅好時光音樂會」也於17日上午10時在武陵農場醒獅園登場，國際知名大提琴家張正傑，再度領銜演出，並邀集多位優秀音樂家齊聚山林，包括女高音賴玨妤、男中音林政勳、小提琴家張芝庭及鋼琴家溫凱翔等，在盛開的梅花林間演出多首經典樂曲，並特邀享譽國際的街頭藝術表演家楊世豪，將高難度的大環特技表演融入古典音樂演出，讓自然、音樂與季節在高山中美好相逢，為冬季旅程增添詩意。