武陵櫻花季史上最嚴管制！每日限6000人 無通行證一律禁入

交通部公路局今日召開記者會，宣布武陵農場櫻花季即將於2月13日正式登場，持續至3月1日結束，涵蓋春節及和平紀念日連續假期，總計17天。根據公路局規劃，櫻花季期間將實施史上最嚴格的總量管制措施。

在人數管制方面，每日進場人數嚴格限制為6000人，其中包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人。平日期間，一日遊遊客配額為團體票1600人、公共運輸遊客2600人；假日及連續假期則調整為團體票1000人、公共運輸遊客3200人。所有住宿遊客必須憑武陵農場製發的車輛通行證方可進場，團體遊客需透過預約平台登記並下載通行證，搭乘公共運輸的遊客則須向客運業者購買車票入場。

交通管制措施分為兩大部分。首先是櫻花季期間的交通管制，台7甲線與中124線武陵農場入口將實施全天候管制，中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止通行。台7甲線45公里至55公里路段，即思源啞口至中124線路口區間，將繪設紅線並設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將嚴格取締違規停車。

其次是聯外道路施工路段管制，台7甲線52.4公里處的香菇橋因颱風受創，目前僅能維持單線雙向通行。管制期間每日上午6時至下午5時，將由公路局視車流狀況以號誌管控通行。沿線將設置大型告示牌面，提醒無通行證者請勿前往武陵農場。

在大眾運輸服務方面，今年首度大幅強化運輸量能。除了原有的國光客運與豐原客運外，特別新增泰樂客運共同提供接駁服務。台北端包括台北轉運站、台北市府轉運站，宜蘭端則涵蓋宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場，民眾可透過實體通路或網路平台購票。

武陵農場表示，今年櫻花花況預計2月過後將進入最佳觀賞期。公路局呼籲民眾配合交通管制措施，善用大眾運輸工具前往賞櫻，共同維護賞花品質與交通秩序。

