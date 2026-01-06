武陵櫻花季疏運2/13啟動 集集線拚7月全線通車

每年備受國人矚目的武陵農場櫻花季即將登場，公路局宣布今(2026)年度櫻花季疏運於2月13日至3月1日實施，透過總量管制、道路管制、團客預約及公共運輸接駁，打造安全舒適的賞櫻環境。同時，交通部觀光署攜手7-ELEVEN推動「旅人便利店」，加速行動旅服PWA與AI旅遊服務落地。此外，台鐵集集線第一階段正式復駛，象徵鐵道觀光與地方發展邁入新里程。

武陵農場今年櫻花季期間每天進場人數上限為6,000人，其中住宿遊客1,800人、一日遊4,200人，並依平假日調整團體與公共運輸名額配置，住宿與團客須憑通行證入場，未持證車輛一律禁止進入。

周邊道路同步實施交通管制，中124線全面禁止通行，台7甲線部分路段禁止臨停並加強取締。另因香菇橋災修工程，特定路段採單線雙向號誌管制，呼籲民眾提前規畫行程。

在公共運輸方面，共有6條賞櫻專車路線，涵蓋台北、宜蘭及梨山等地，平日每日提供2,600人次、假日3,200人次運能，採預售制購票。公路局也於宜蘭地區設置臨時停車場，鼓勵民眾轉乘接駁專車上山，並於返程更換駕駛員，確保行車安全，落實高品質旅遊體驗。

另外，為強化旅遊服務即時性，交通部觀光署日前與統一超商簽署合作備忘錄，啟動「旅人便利店」概念，結合7,200家7-ELEVEN門市，成為旅遊資訊的數位入口。

觀光署表示，行動旅服PWA(Progressive Web App)將分階段擴及全台，並同步推出「喔熊AI小幫手」，整合跨部會官方open data，提供旅客精準、即時且可信的旅遊資訊，未來也將持續擴大「遊台灣金福氣2.0」兌獎通路，提升國際旅客便利性。

在鐵道建設方面，台鐵集集線於1月5日舉行第一階段復駛典禮，宣告支線復建工程取得關鍵進展。交通部指出，集集線不僅承載地方記憶，更是串聯交通與觀光的重要命脈，未來將結合高鐵彰化站，形塑中部觀光廊帶。台鐵公司提到，相關改善工程已完成隧道補強與安全升級，預計今年7月全線復駛，帶動沿線觀光與地方經濟再起。

