武陵櫻花季聯票開賣 FOCASA馬戲台中看幾米

春季旅遊與藝文活動熱潮接力登場，今(2026)年武陵櫻花季將於2月中旬浪漫啟動，台中市府推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，整合交通與門票服務，提供民眾免開車輕鬆賞櫻。同時，深受親子喜愛的FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》巡演首站選在台中。而走過15年的桃園鐵玫瑰藝術節，也將於4月登場，以多元文化與城市走讀，串聯劇場與生活，為春季注入豐富藝文能量。

武陵櫻花季交通聯票活動期間自2月13日至3月1日，為期17天，自即日起開放預購，每日限量8席。套票內容整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票，以及台中Go 48小時市區公車暢遊票，民眾可透過「台中Go」網站或APP，一次完成訂票與行程規畫，感受交通行動服務的一站式體驗。

廣告 廣告

台中市交通局長葉昭甫指出，透過大眾運輸賞櫻，不僅提升旅遊便利性，也能有效控管山區交通量，減少私人車輛進入，兼顧安全與生態保護。建議民眾可前一晚入住谷關溫泉區，隔日搭乘預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場，在粉色櫻花隧道中悠閒漫遊，享受無壓春日假期。

在藝文活動方面，FOCASA馬戲團宣布《幾米男孩的100次勇敢》2026年巡迴演出正式啟動，並以台中作為全台首站。《幾米男孩的100次勇敢》由雲門舞集創辦人林懷民、繪本藝術家幾米與FOCASA馬戲團跨界合作，融合馬戲、舞蹈與視覺投影，透過男孩成長旅程，傳遞面對挑戰勇敢前行的生命力量。將於2月19日至21日及2月27日至3月1日，在台中圓滿戶外劇場演出，共計6場，即日起開放購票，並提供兒童票與青年席位優惠。

同時，「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」也同步於文心森林公園推出免費入場活動，包括馬戲帳篷演出、快閃馬戲、市集、旋轉木馬與幾米意象裝置，陪伴市民在春節期間感受藝術與歡樂。

北部藝文焦點則由桃園鐵玫瑰藝術節接棒，活動自4月11日至5月24日。本屆藝術節內容橫跨世代與族群，融入移工、新住民文化，並以忠貞市場飲食文化結合劇場演出，展現桃園多元共融的城市特色。

策展人李惠美表示，本屆以「摺時間(Fold the Time)」為主題，邀集來自日本、蘇格蘭、東南亞及台灣在地團隊，透過劇場、行動展演與城市走讀，摺疊記憶、歷史與生活，構建兼具藝術深度與社會關懷的文化平台。

原文出處

延伸閱讀