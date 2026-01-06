武陵櫻花季開搶一次看 粉紅風暴2/13登場

今年武陵農場櫻花季2月13日至3月1日登場，將採每日總量管制6,000人進場。圖／武陵農場提供





全台賞櫻指標——武陵農場櫻花季，將於115年2月13日正式登場，持續至3月1日，共17天。交通部公路局與武陵農場宣布，今年延續總量管制與預約入場制度，同時首度擴大北部與宜蘭端公共運輸量能，新增泰樂客運攜手國光客運共同疏運，打造更順暢、低碳的賞櫻動線。

公路局也提醒遊客，今年將延續「總量管制、道路管制、團客預約、公共運輸接駁」四大措施，呼籲民眾多搭公共運輸、少開車上山，確保行車安全與賞櫻品質。

櫻花季期間，武陵農場每日進場人數上限為6,000人，其中住宿遊客1,800人、一日遊遊客4,200人。一日遊再區分為團體旅遊與搭乘公共運輸的自由行旅客。平日規劃團客1,600人、公共運輸2,600人；假日及連假則減少團客人數、增加透過公共運輸自由行的進場人數到3,200人。住宿遊客須持農場核發之車輛通行證，團體旅遊需事前完成預約，自由行旅客則須購買公共運輸接駁車票入場。

〈 EBC東森新聞〉也整理「一次看懂」的重點問答，協助民眾快速掌握今年賞櫻規定：

今年武陵櫻花季什麼時候？

A：櫻花季自2月13日至3月1日舉行，橫跨假日與連續假期。

每天可以進場多少人？

A：花季期間每日進場人數上限為6,000人，採嚴格總量管制，分為三大類型：

自由行旅客遊客3,200人，購買接公共運輸駁專車即包含入園資格。

一日遊團體1,000人，須透過武陵農場櫻花季團客預約平台辦理。

住宿、露營及登山客1,800人，需持農場核發的車輛通行證，採一房或一車一證方式入場。

哪些道路會實施交通管制？

A：櫻花季期間，武陵農場周邊將分兩層管制：

農場入口管制 ：台7甲線與中124線路口，無通行證車輛禁止進入。

沿線禁止停車 ：台7甲線思源啞口至中124線路口路段，全面禁止臨停，嚴格取締。

施工路段管制：台7甲線香菇橋災修路段，單線雙向、白天號誌管制。

團體旅遊怎麼預約？

A：團客須透過武陵農場預約平台登記。

平日：開放大型車25輛、中型車21輛、九人座20輛

假日：大型車20輛、中型車10輛

每單位每日最多2輛，入場當天需有申請人或代理人隨車。通行證須下載並張貼於車輛右側。

公共運輸有哪些路線？

A：今年共規劃6條接駁路線：

台北轉運站－武陵農場

台北市府轉運站－武陵農場

宜蘭轉運站－武陵農場

羅東轉運站－武陵農場

三星鄉綜合運動場－武陵農場

梨山－武陵農場

台北與宜蘭端由國光客運及泰樂客運負責接駁。

每天公車名額有多少？

A：

平日：2,600人

假日：3,200人

其中台北轉運站路線每日提供1,200人，為最大宗。

車票多少錢？

A：

台北－武陵：全票730元、優待票450元

宜蘭－武陵：全票610元

羅東－武陵：全票630元

三星－武陵：全票520元

梨山－武陵：全票160元、半票80元

車票怎麼買？

A：大眾運輸接駁專車採預售制，自1月7日中午起開賣，可透過：

客運臨櫃

四大超商

「TBS台北轉運站」App

年代售票系統

國光客運App與自動售票機

梨山線另提供App預售與現場限量販售。

可以開車到宜蘭再轉搭公車嗎？

A：可以。宜蘭、羅東及三星地區設有臨時停車場，供民眾停車後轉乘接駁專車上山。

為什麼建議搭公共運輸？

A：不僅免去長時間塞車，也配合總量管制確保賞櫻品質；同時返程還會更換駕駛，避免疲勞駕駛，行程更安全。

