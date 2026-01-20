武陵櫻花季2月登場！「台中Go」推交通聯票1/20開賣

台中市政府交通局推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go 48小時公車暢遊套票，讓民眾透過單一平台完成交通與旅遊規劃。交通聯票自20日中午12時起開放預購，活動期間為2月13日至3月1日共17天，每日限量8席。

市府整合865區公車、賞櫻專車及武陵農場門票及台中Go套票，歡迎民眾購買賞櫻。（圖／台中交通局提供）

交通局長葉昭甫指出，台中市近年配合武陵櫻花季積極推動「大眾運輸賞櫻」模式，往年交通聯票預購反應熱烈，顯示「搭公車、賞櫻花」已逐漸成為深受旅人喜愛的春季旅遊新選擇。他建議民眾可於前一日晚間入住谷關溫泉區，隔日清晨搭乘已預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場。

葉昭甫表示，「台中Go」平台持續優化升級，功能服務更加完整。自今年起，民眾可直接透過「台中Go」網站或APP，一次完成865區公車與武陵接駁專車座位預約、武陵農場門票購買，以及48小時公車暢遊套票預購，啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車，真正實現交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）的一站式整合體驗。

武陵櫻花季2月中旬登場。（圖／台中交通局提供）

武陵櫻花季是國內最具代表性的賞櫻盛會之一，當粉色櫻花沿著山巒綻放，滿山遍野的花海與清新山林景致交織成迷人的春日畫面，吸引無數旅人前來感受浪漫氛圍。交通局說明，透過台中Go交通聯票，民眾無需自行開車，即可搭乘大眾運輸工具直達櫻花盛開的武陵農場，在花海中悠閒漫步。

交通局表示，透過MaaS平台整合交通、票證與旅遊服務，不僅提升民眾前往武陵賞櫻的便利性，也有助於精準控管花季期間山區交通量，減少私人車輛進入，讓旅客以更安全、友善環境且悠閒的方式走進武陵櫻花季，共同守護山林生態。由於數量有限，交通局呼籲民眾提早規劃、把握機會。

