武陵櫻花季2月13日登場 疏運措施出爐

記者李佩玲／臺北報導

武陵農場櫻花季將於2月13日至3月1日登場，期間規劃4大交通疏運措施，包括每日進場人數限定6000人、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁等；其中，臺北與宜蘭端公共運輸接駁除原有的國光客運外，也首度加入泰樂客運，車票於今日12時開放預購。

每日限定6000人 周邊道路管制

交通部公路局昨日說明今年武陵櫻花季疏運計畫，花季期間武陵農場每日進場人數限定6000人，包括住宿遊客1800人及1日遊遊客4200人。1日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人，假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平臺登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證車輛一律禁止進入；台7甲線45k至55k路邊禁止臨時停車；另外，台7甲線52k+400因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

團客預約入場部分，櫻花季平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車及9人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類（大型）遊覽車及10部乙類（中型）遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置的預約平臺辦理登記。

6路線賞櫻專車 今開放預購

公共運輸接駁共規劃臺北轉運站—武陵農場、臺北市府轉運站—武陵農場、宜蘭轉運站—武陵農場、羅東轉運站—武陵農場、三星鄉綜合運動場—武陵農場、梨山—武陵農場等6條路線。臺北及宜蘭地區至武陵農場車票，採預售方式統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商、TBS臺北轉運站App及年代售票系統同步售票，另國光客運亦提供自動售票機、LINE App購票管道。梨山至武陵農場車票，網路App預售可於TBS臺北轉運站App購買來回全票及武陵農場門票全票；現場預售則由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

武陵農場表示，櫻花季期間住宿預訂已全數滿房，仍有住宿需求遊客可隨時關注官網是否有旅客取消訂房；目前山櫻花花開約1至2成、梅花約3成，櫻花季的主力紅粉佳人及昭和櫻預計在2月中旬後大開。

今年臺北與宜蘭端公共運輸接駁服務除原本的國光客運外，也首度加入泰樂客運。（武陵農場提供）

武陵農場櫻花季道路交通管制資訊。（公路局提供）