武陵櫻花季2/13浪漫登場！ 市府賞櫻專車送客上山

全台櫻花迷集合！被譽為「櫻花博物館」的武陵農場，每年櫻花季吸引全台遊客上山朝聖。2026年武陵櫻花季將於2月13日正式展開，活動持續至3月1日、為期17天。台中市政府交通局為服務來自各地的賞櫻旅客，規劃完善的大眾運輸轉乘動線，推出「梨山－武陵農場」賞櫻專車，並結合市民專享的「雙十公車優惠」，打造不用開車也能輕鬆賞櫻的朝聖之旅，交通局誠摯邀請遊客搭公車上山賞櫻，省錢又安心。

2026武陵櫻花季2月13登場，市府推出賞櫻專車結合雙十公車。（圖／台中市府提供）

交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季已成為中部最具代表性的春季觀光盛事，每年花季期間山區湧入大量車潮，為維護賞櫻品質與交通順暢，活動期間武陵農場周邊將實施交通管制措施，僅限持通行證車輛及搭乘大眾運輸工具的遊客進入管制區，建議民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路（含區）公車前往梨山，次日再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往園區。

「搭乘市區公車最便利！」葉局長說明，交通局配合台8臨37線便道管制時間，市區公車865路（含區）自谷關端發車時間為上午6時45分，約2小時車程可至梨山，再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車，車程約50分鐘即可抵達武陵農場，且台中市民搭公車還可享有「雙十公車優惠」搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，搭乘公車便利又優惠，提供遊客前往武陵農場最便利、也最友善的交通選擇。

交通局指出，櫻花季期間賞花人潮眾多，建議旅客提前規劃行程，並事先查詢公車時刻表或預約車位，預留充裕轉乘時間；上山賞櫻請配合現場交通引導與園區管制措施，共同維護安全與旅遊品質。歡迎全台民眾把握花季期間，搭乘大眾運輸走進武陵櫻花海，來一趟說走就走的春日賞櫻假期。

賞櫻遊客有三種購票方式，第1種為透過「TBS台北轉運站」APP提前預購賞櫻專車套票；第2種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止；第3種為台中市政府115年首度開放可經由「台中Go」網站及APP購買的「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，讓民眾一票即可完成整趟行程的交通規劃。

交通局進一步說明，台中Go套票內容包含865區公車、武陵櫻花季接駁專車保留席位與車票、武陵農場門票，以及台中Go公車48小時套票（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），整合交通與旅遊需求，提供更便利的一站式服務。聯票自1月20日開放預購後即引起民眾熱烈迴響，目前部分週末熱門日期雖已售罄，不過活動期間（2月13日至3月1日）仍有時段尚有少量席次熱銷中，歡迎民眾購買體驗。相關購票資訊也可利用台中Go網站（https://www.taichung-go.tw/ch/index）或APP查詢及預購。

