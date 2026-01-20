武陵櫻花季2/13登場 中市府推出交通聯票預購

（中央社記者郝雪卿台中20日電）今年武陵櫻花季將於2月13日起登場，台中市交通局今天宣布，推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，中午起開放預購，每天限量8席，一票在手，輕鬆啟程。

115年武陵櫻花季2月13日至3月1日登場，為期17天，台中市政府交通局推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go 48小時公車暢遊套票，今天中午起開放預購，每天限量8席，讓民眾透過單一平台即可完成交通與旅遊規劃。

交通局長葉昭甫表示，自今年起，民眾可直接透過「台中Go」網站或APP，一次完成865區公車與武陵接駁專車座位預約、武陵農場門票購買，以及48小時公車暢遊套票預購（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），讓賞櫻行程從訂票到出發更加順暢。

每年武陵櫻花季期間都吸引大批民眾上山賞櫻，交通局說明，透過台中Go交通聯票，民眾無需自行開車，即可搭乘大眾運輸工具直達櫻花盛開的武陵農場，在花海中悠閒漫步，享受自在的賞櫻時光。

葉昭甫指出，台中市近年配合武陵櫻花季積極推動「大眾運輸賞櫻」模式，整合市區公車、山區公車及接駁服務，往年交通聯票預購反應熱烈，顯示「搭公車、賞櫻花」已逐漸成為深受旅人喜愛的春季旅遊新選擇。

葉昭甫建議民眾，可於前一日晚間入住谷關溫泉區，隔日清晨搭乘已預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場，在粉色櫻花隧道中自在漫遊，為旅程留下最美好的春日回憶。（編輯：陳清芳）1150120